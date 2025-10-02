Fiscalía de BC hará una necropsia al perrito “Chicles” para determinar la causa de su muerte

TIJUANA, BC (apro).- El cuerpo del perrito “Chicles”, ganador de maratones en el municipio de Tijuana, será sometido a una necropsia por parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), además de que se están revisando videos para conocer las causas de su muerte, informó su cuidador Héctor “Flecha” Hernández.

El también entrenador de atletismo reveló la información el miércoles 1 en una transmisión en vivo en el sitio oficial “Héctor Trece Cincuenta”, a un día de haber dado a conocer el fallecimiento del can por posible envenenamiento.

De manera previa, acudió al lugar donde “Chicles” fue inmortalizado en un mural para agradecer a las personas que se acordaron del perrito corredor, además de compartir que lo acompañó durante cinco años y pasaron momentos significativos juntos.

Hernández explicó que optó por seguir “el protocolo de la Fiscalía”, antes de darle el debido entierro o cremación, pues aún le falta tomar esa decisión.

“¿Por qué? Porque no quiero yo, ni todos sus seguidores, quedarnos con la duda de qué fue exactamente lo que le causó la muerte a ‘Chicles’. No quiero vivir con eso el resto de mi vida. Entonces, ya me puse en contacto con la Fiscalía, ya tienen el cuerpo y se le va a realizar una necropsia para investigar de qué murió ‘Chicles”, explicó el cuidador.

Héctor “Flecha” Hernández refirió que también han revisado videos de cámaras de seguridad.

“Hay un carro que pasa muy recio y él sale corriendo. No se ve que lo atropellan, pero como asustado. Corrió asustado. Y, luego, ya en otros videos, ya lo veo como mareadito, tambaleándose. Entonces, no hay que adivinar”, detalló.

Agregó que la FGE permitirá conocer lo que ingirió o “qué le dieron”, además de que fue abierta una carpeta de investigación, y prevén que el proceso dure de tres a cuatro días.

“Yo sé que había gente dividida: algunos me decían ‘ya, déjalo descansar al perrito, ya no te lo va a regresar la Fiscalía’. Ya sé: ‘Chicles’ se fue a un mejor mundo, se nos adelantó. Le lloré, de repente veo videos. Me mueve todavía mucho. Entonces cambié de opinión esta mañana: no, la cremación puede esperar, primero hay que seguir los pasos de la Fiscalía. Queremos saber de qué murió el ‘Chicles”, subrayó el cuidador.