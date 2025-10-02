Por crueldad animal, vinculan a proceso a propietaria de albergue para perros en Ensenada

BAJA CALIFORNIA (apro).- La propietaria del albergue donde fueron rescatados alrededor de 300 perros en estado de hacinamiento tras un cateo realizado en julio pasado en el municipio de Ensenada, Baja California, fue vinculada a proceso por el delito de maltrato o crueldad animal.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) del Estado de Baja California informaron de la situación jurídica de Keila “N”, propietaria del albergue “Ellos son la Razón”, A.C., donde hicieron un cateo el pasado 6 de julio.

Ese día, conforme fue documentado en fotografías y videos, fueron constatadas las condiciones de hacinamiento e insalubridad.

Ilse Carolina Vázquez Maldonado, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Maltrato Animal, informó mediante un comunicado que entre mayo de 2024 y julio de 2025, la imputada provocó maltrato intencional a 265 animales.

“Principalmente caninos y algunos felinos, los cuales fueron localizados en un domicilio, utilizado como albergue, en condiciones de desnutrición, enfermedad, con presencia de garrapatas, casos de moquillo e incluso muertes”, según detallaron.

El 29 de septiembre de 2025, el juez determinó la vinculación a proceso de Keila “N”, quedando además inhabilitada para continuar al frente de su asociación civil.

Como parte de la resolución, se concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La FGE realizó el cateo de manera conjunta con el Ayuntamiento de Ensenada y especialistas en protección animal; para esto fue implementada una mesa de trabajo, además de que ya había dos carpetas de investigación: una iniciada en 2024 y otra en 2025, derivadas de denuncias ciudadanas que alertaron sobre las condiciones del inmueble.

Fue a partir de estas denuncias que se estableció la coordinación interinstitucional para atender la situación.