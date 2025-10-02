Por delitos de alto impacto, detienen a dos policías en menos de 24 horas en Mexicali

Momento de la captura de un policía en Mexicali, Baja California. Foto: Captura de video

BAJA CALIFORNIA (apro) .- Por delitos de alto impacto como homicidio y desaparición forzada, en menos de 24 horas fueron detenidos dos policías municipales de Mexicali; uno de ellos se resistió al arresto y presuntamente traía dosis de metanfetamina.

La fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez, titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), lo confirmó el miércoles 1 de octubre en la conferencia semanal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Esto, sobre los casos de Víctor Alfonso “N” y Joel “N”, registrados durante el martes 30 de septiembre y este miércoles 1 de octubre; del primero, incluso circuló un video en redes sociales donde encara a los elementos al momento de ser detenido en el estacionamiento de una plaza comercial en Mexicali.

Andrade Ramírez detalló que la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) detuvo a Víctor Alfonso y señaló que este se comportó de manera “altanera” e incluso “amenazante”.

También fue reportado que presuntamente estaba en posesión de 14 envoltorios con metanfetamina; los cargos difundidos fueron homicidio en grado de tentativa, desaparición forzada, ultrajes a la autoridad y posesión de metanfetamina.

“(Estaba) en posesión de algunas cantidades de metanfetamina. Y lo tenemos detenido en flagrancia para revisar su situación jurídica. Y sí: se está llevando a cabo una investigación contra este agente y el segundo que fue detenido por delitos de alto impacto, pero en esa etapa estamos. Si contaban con orden de aprehensión estos dos agentes”, declaró Andrade Ramírez durante la conferencia matinal.

Del segundo, fue detenido en el fraccionamiento Lagos del Sol y al parecer contaba con orden de aprehensión, pero no se divulgaron las acusaciones.

Durante la jornada de ayer, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, encabezada por Luis Felipe Chan Baltazar, se desmarcó mediante una ficha informativa donde aseguró que Víctor Alfonso había renunciado “de forma voluntaria” durante los primeros días del mes de septiembre.

“Cabe destacar que días previos a su renuncia, dicha persona contaba con múltiples inasistencias e incapacidades, las cuales están bajo un proceso de investigación, razón por la que tampoco formaba parte de la labor operativa de la corporación”, agregaron, al tiempo de asegurar que contarán con “apertura” para brindar la “colaboración que sea requerida para las indagatorias correspondientes”.

Sobre si hay más uniformados investigados, la fiscal mencionó que “en este caso, son los dos únicos agentes”, y se reservó más detalles por estar la investigación en curso.