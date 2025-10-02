Renuncia secretario de Hacienda de Baja California, tras robo en su casa

El secretario de Hacienda de Baja California, Marco Antonio Moreno Mexía. Foto: Facebook: Secretaría de Hacienda de Baja California

BAJA CALIFORNIA (apro) .- Luego de casi cuatro años de trabajo y una semana que destacó por el robo de una caja fuerte en su domicilio, el secretario de Hacienda de Baja California, Marco Antonio Moreno Mexía, renunció formalmente a su cargo en la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La mandataria estatal lo confirmó el miércoles 1 de octubre, durante su conferencia matinal realizada en el municipio de Mexicali, donde también presentó a Andrés Pulido, anteriormente subsecretario de Egresos, quien ahora estará al frente de la dependencia.

La semana pasada también destacó por las especulaciones en torno a la salida de Moreno Mexía, y si estaría relacionado con las medidas de paridad de género a las que está obligada el gabinete.

Sin la presencia del ahora exsecretario, Ávila Olmeda agradeció el trabajo de Moreno Mexía, quien comenzó con ella desde el 1 de noviembre de 2021.

“Gracias al trabajo desempeñado por todo el equipo de Hacienda, con un trabajo honesto, responsable. Hoy podemos decir que contamos con finanzas sanas. Desde hace mucho tiempo no se podía hablar en Baja California de finanzas responsables. Marco deja un legado de disciplina, estabilidad y confianza”, aseguró la gobernadora.

A Andrés Pulido lo describió como un “hombre que siempre busca el cómo sí se pueden hacer las cosas”.

Sobre los motivos de la renuncia de Moreno Mexía, Ávila Olmeda aseguró que no tuvo que ver “algún otro tema”, como las finanzas del Issstecali.

E incluso dijo que el nuevo nombramiento fue desde ayer martes 30 de septiembre, tras su regreso de la Ciudad de México.

En el contexto, el pasado 27 de septiembre la gobernadora Marina del Pilar ya había declarado al medio de comunicación Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) que la salida había sido “en los mejores términos” y “por motivos personales”, pero no brindó más detalles.

Durante la tarde del pasado 23 de septiembre, fueron sustraídos 16 relojes y 5 mil dólares de la caja fuerte instalada en la casa de Moreno Mexía; por estos hechos fueron detenidas tres personas: una trabajadora doméstica y dos albañiles.

En versión de la detenida, un supuesto “doctor” amigo del entonces secretario la llamó para asegurarle que necesitaba el dinero con urgencia, lo que supuestamente la llevó a forzar la caja fuerte con ayuda de los indicados, para luego entregarlos a un conductor de un presunto vehículo de plataforma, al que dejaron entrar al área residencial.