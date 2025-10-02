Sentencian a 51 años de prisión al responsable de la desaparición de Karina Yazmín Alducín

Familiares y el el Colectivo Voz de los Desaparecidos informan sobre la sentencia del responsable de la desaparición de Karina Yazmín Alducín. Foto: Captura de video

PUEBLA, Pue., (apro) .- Óscar “N” fue sentenciado este día a 51 años seis meses y 22 días de cárcel, al ser encontrado culpable de la desaparición de Karina Yazmín Alducín Rodríguez, quien tenía 21 años cuando fue vista por última vez en agosto de 2016.

Esta persona pudo ser procesado y sentenciado luego de que en un video quedó captado el momento en el que Karina salió junto con él de un bar en Tehuacán y desde entonces ya no se supo de su paradero.

Marisela, la madre de la joven, ha mantenido una incansable lucha por encontrarla, sin que hasta la fecha lo haya logrado. Incluso, desde 2016, tuvo que salir de Tehuacán porque al presentar la denuncia y señalar al posible responsable, fue víctima de amenazas.

El caso de Karina Yazmín ya había sentado además un precedente, porque Marisela presentó una denuncia contra el Agente del Ministerio Público que atendió el caso de la desaparición de la joven, no sólo por no haber realizado la investigación que correspondía, sino porque desapareció del expediente pruebas que habrían sido cruciales en su momento para su posible localización.

En octubre de 2022, José Antonio “N” fue vinculado a proceso por desaparecer del expediente videos en los cuales se podía confirmar que la joven había salido del bar acompañada de Óscar, quien en ese momento era su pareja.

En 2023, cuando ya habían transcurrido siete años de la desaparición de Karina Yazmín, Óscar “N” fue detenido en Cancún y trasladado a Puebla.

María Luisa Núñez Barojas, dirigente del Colectivo Voz de los Desaparecidos, se congratuló de la sentencia lograda este martes, la cual además incluye una multa de 8 mil 250 días de salario mínimo, aunque dijo que esto jamás será sinónimo de reparación de daño para Karina y su familia.

“No se comparará jamás al daño que le han ocasionado a la familia de Karina y de todos los desaparecidos”, expresó, “pero esta sentencia la celebramos y la abrazamos con el corazón porque no se trató sólo de una cifra, se trata de cómo el juez dictó la sentencia, resignificando el nombre de Karina, nombrando a Karina como lo que es: una víctima que tiene derecho a ser buscada para regresar con su familia”.

“Esta sentencia, es una sentencia con sentido humano que es lo que necesitamos en México para todas las víctimas de delito y por supuesto para todas las víctimas de desaparición”, manifestó Núñez Barojas.

La familia de Karina y el colectivo demandaron que las investigaciones continúen hasta esclarecer la localización de la joven.