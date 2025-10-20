Asesinan a Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

PACHUCA, Hgo. (apro).- El alcalde de Pisaflores, Miguel Bahena Solórzano, de 47 años, fue asesinado esta noche en un ataque armado en su municipio, ubicado al norte del territorio hidalguense.

Al condenar el atentado, el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, el Verde Ecologista de México (PVEM), hizo un llamado a las autoridades de Hidalgo para que realicen una investigación "inmediata, exhaustiva y transparente, que conduzca al esclarecimiento de los hechos y a la detención y castigo de los responsables de este lamentable crimen".

En la "condena enérgica y consternación" expresada a través de un comunicado, el instituto político sostuvo que no se puede permitir "que la violencia siga minando la democracia y la seguridad de las comunidades".

El comité estatal del PVEM también envío sus condolencias a la familia y amigos de Bahena Solórzano, así como al pueblo de Pisaflores, que fue uno de los afectados por las recientes lluvias, además de sumarse a la demanda de una investigación pronta que determine responsabilidades.

Las dirigencias nacional y estatal del Partido Verde fueron quienes confirmaron el homicidio, en tanto que el gobierno hidalguense no ha emitido ninguna comunicación oficial hasta el momento.

Cuatro horas antes del ataque en el que perdió la vida, el alcalde había subido un video a su cuenta de Facebook para dar a conocer los daños ocasionados por la perturbación tropical 90-E en Pisaflores.

"Después de un par de semanas algo complicadas para nuestro municipio", expuso el edil en el comentario que acompañó el clip, el saldo fue de 30 viviendas afectadas en las comunidades de Cerro Grande, el Zacatal, Cuartel Mirador, El Garabato, Plan de Ayala, Cuartel Allende, Gargantilla, El Limoncito, El Álamo, La Escondida de San Rafael, Tlacuilola, El Higuerón, El Amolar, El Puente y Cerro del Carmen.

Las principales causas, añadió, fueron deslaves, inundaciones, colapso de muros y filtraciones de agua; además, informó que entre la infraestructura pública dañada estaba la escuela Amado Nervo, pozos y cinco puentes, además de que 90 por ciento de las carreteras de las 52 comunidades de Pisaflores habían sido afectadas.

"Por ahí nos quiso acosar un poco la gripa, pero parece que ya vamos de salida", dijo el munícipe al cierre de la grabación, al hablar sobre la participación de funcionarios del ayuntamiento para liberar caminos y coordinar las acciones durante la emergencia.

Miguel Bahena Solórzano fue postulado por el Partido Verde Ecologista de México, pero antes había militado en Acción Nacional (PAN).

"He desempeñado roles clave en el ayuntamiento de mi municipio en dos periodos distintos, forjando una sólida base de experiencia y compromiso. En mis primeros años en la política pertenecí al Partido Acción Nacional y ahí me mantuve hasta que hizo coalición con el PRI, mismo que me motivó a mantenerme neutral, fuera de los partidos, pero con la disposición de seguir sirviendo a la gente", expuso en una descripción sobre sí en el portal Saber votar.

Bahena estudió la licenciatura en Derecho en el Centro Hidalguense de Estudios Superiores (Cenhies). En su candidatura fue acompañado por Silvestre García Márquez en la suplencia. Ambos fueron electos para el periodo 2024-2027.