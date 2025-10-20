Captan a presuntos elementos de la Guardia Nacional dando tablazos a detenidos (Video)

BAJA CALIFORNIA (apro).- Dos presuntos elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron captados en video mientras someten a dos personas para propinarles tablazos dentro de un predio, en hechos al parecer registrados en el municipio de Tijuana, Baja California.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de video vigilancia casera, en la que se aprecia que es pasado el mediodía, con fecha correspondiente al 20 de octubre del año en curso, y posiblemente en la colonia 10 de Mayo, de dicha ciudad fronteriza.

En el lote también aparece un ciudadano, quien se aleja con tranquilidad por un barranco lleno de basura cuando comienza el castigo contra los detenidos.

El presunto guardia es acompañado por otra persona, también de uniforme, gorra y chamarra negra, quien se mete a la vivienda elaborada con pedazos de cartón, lona y madera.

Por fuera, el elemento acomoda a uno de los sujetos de espaldas y le pega en los glúteos en dos ocasiones; luego, le llama al otro hombre y le aplica el mismo correctivo, pero solamente una vez

Los detenidos quedan en rodillas o cuclillas, pues el ángulo de la cámara dificulta verlos; tras esto, el segundo guardia sale y, entre ambos, comienzan a hablar con los detenidos. Ahí termina el video de poco más de 1 minuto de duración.

Las imágenes circularon por redes sociales y generaron reacciones diversas entre las personas, pues un sector celebró el castigo y calificó el lugar de “picadero”, mientras que otros lo consideraron inadecuado, además de cuestionar el trato contra estas personas.