Conanp cancela reapertura del Nevado de Toluca

El Nevado de Toluca. Foto: FB / Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que se canceló la reapertura del Nevado de Toluca, sin detallar detalles al respecto.

De acuerdo con el comunicado difundido en redes sociales, el Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado permanecerá cerrado indefinidamente “hasta que se garantice la seguridad de los visitantes”.

¡Información importante!



El Área de Protección de Flora y Fauna #NevadoDeToluca mantendrá un cierre indefinido, a partir de hoy, 18 de octubre.



¡Por la seguridad de nuestros visitantes!

El anuncio de la Conanp ocurrió un día después de que la misma dependencia informara que la reapertura sería el 18 de octubre, con acceso exclusivamente a pie, entre otras reglas, luego del cierre temporal derivado de un accidente automovilístico en agosto pasado.

La reapertura estaba planeada desde el paraje "Parque de Los Venados” con destino al cráter, en un recorrido aproximado de cinco kilómetros y en un horario de martes a domingo, de 08:00 a 15:00 horas.

Sin embargo, la nueva disposición, cuyos motivos no se han precisado, impedirá el ingreso hasta nuevo aviso.

Sobre el accidente en el Nevado de Toluca

El pasado 10 de agosto, una camioneta que transportaba al menos una docena de pasajeros, se volcó durante el ascenso al Nevado de Toluca. El accidente dejó una persona fallecida y 11 heridos, entre ellos dos adultos y un menor de nacionalidad china.

De acuerdo con reportes, el vehículo era utilizado para subir a los turistas al volcán Xinantécatl.

El percance derivó en la restricción del acceso a la montaña, así como en la posterior elaboración de una estrategia para garantizar la seguridad de los visitantes, la protección del entorno natural y el desarrollo de las actividades recreativas en el lugar.

Hasta el momento, se espera el pronunciamiento de Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México para mayor información sobre la reapertura.

Nevado de Toluca, una de las reservas naturales más visitadas del país

Del 1 al 20 de enero de 2025, el Nevado de Toluca recibió 88 mil 734 visitantes y el ascenso de 14 mil 793 vehículos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Reportes indicaron que, en ese periodo, fueron auxiliadas alrededor de 50 personas por distintos factores, como lesiones, caídas, mal de montaña, entre otros. En varias ocasiones se solicitó a los turistas que desalojaran las áreas protegidas debido a las bajas temperaturas.

Al ser uno de los sitios del país más concurridos por alpinistas y excursionistas, cuando la reserva natural está abierta al público, las autoridades locales y estatales realizan vigilancia y recorridos constantes en la zona.

Además, recomiendan a los visitantes obedecer el “Código de conducta del turista responsable” de la Conanp, que contempla los siguientes puntos: