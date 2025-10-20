Fallecen cinco personas por trágico accidente sobre carretera de Tamaulipas

El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos quedaron destrozados sobre la cinta asfáltica. Foto: Especial

GÜEMEZ, Tamps. (apro). — Un trágico accidente automovilístico ocurrido la tarde de este domingo en el tramo conocido como El Atorón, municipio de Güémez, dejó como saldo cinco personas sin vida y al menos cuatro lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se registró a la altura del kilómetro 92 de la carretera Zaragoza–Ciudad Victoria, cuando una camioneta Nissan Frontier con placas de Nuevo León chocó de frente contra una Mazda SUV color guinda con matrícula de Tamaulipas.

Noticias Relacionadas Yucatán y Campeche de luto: accidente vial cobra la vida de 15 personas

El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos quedaron destrozados sobre la cinta asfáltica.

Equipos de emergencia de la Cruz Roja Mexicana, CRUM y Policía Estatal se trasladaron al sitio para auxiliar a los heridos, quienes fueron llevados a hospitales de Ciudad Victoria. En el lugar se confirmó el fallecimiento de cinco personas, entre ellas presuntamente algunos menores de edad.

Elementos de la Guardia Nacional, División de Seguridad en Carreteras, acordonaron la zona mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaba el levantamiento de los cuerpos y las diligencias periciales correspondientes.

Durante varias horas, el tránsito vehicular fue interrumpido parcialmente para permitir las labores de rescate y remoción de las unidades siniestradas. Las autoridades continúan con la identificación de las víctimas.