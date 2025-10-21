Autoridades dicen que ataque contra alcalde de Pisaflores fue directo: cinco impactos en el cuello

HIDALGO (apro).- El ataque contra Miguel Bahena Solórzano, alcalde de Pisaflores, Hidalgo, fue directo: al menos cinco impactos de arma de fuego en el cuello, después de que dos sujetos dispararan contra él cuando se encontraba afuera de su domicilio.

Con base en el primer reporte que hizo la policía municipal para requerir apoyo, el edil?fue atacado a tiros mientras se encontraba afuera de su vivienda, en la calle Ignacio Rubio, casi esquina con camino a Chalahuite, una localidad de apenas mil habitantes, con terreno de sierra.

Eran las 21:15 horas del lunes 20 de octubre. A partir de ese momento, el municipio desplegó un operativo que fue reforzado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SEPH) asignados a la región y, posteriormente, por la Guardia Nacional y las policías de los ayuntamientos aledaños a Pisaflores, que se ubica en la Sierra Gorda, entre La Misión y Chapulhuacán, en los límites con San Luis Potosí. Hasta ahora, la búsqueda de los posibles responsables no ha arrojado resultados.

El despliegue incluye el recorrido por caminos rurales y comunidades entre Pisaflores y los municipios serranos aledaños por los que pudieron escapar dos hombres que, al momento de disparar directamente con Bahena hasta ultimarlo, viajaban en una motocicleta. Sin embargo, las autoridades no descartan que contaran con más cómplices que les facilitaran el escape. También, se instalaron filtros de revisión en carretas y el operativo será reforzado en las próximas horas.

Bahena Solórzano se encontraba con su hermano afuera del domicilio, conviviendo. Después del ataque fue trasladado de urgencia a la clínica del municipio, en la localidad de La Estancia, pero el personal médico confirmó que llegó sin signos vitales.

En el sitio del ataque, peritos en criminalística, junto con médicos forenses y agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo realizan el procesamiento del lugar.

Horas antes del atentado, Miguel Bahena recorrió comunidades de Pisaflores, uno de los municipios afectados por la perturbación tropical 90-E, y posteriormente subió un vídeo a su cuenta de Facebook para dar a conocer los daños ocasionados?por las lluvias, que incluía 30 viviendas afectadas?por?deslaves, inundaciones, colapso de muros y filtraciones de agua; además, dijo que 90 por ciento de las carreteras de 52 comunidades habían sido afectadas.?

Fue tras ese retorno que se reunió con su hermano en su domicilio, con quien estuvo hasta el instante en el que fue asesinado.

El gobernador Julio Menchaca Salazar lamentó el fallecimiento: “Expreso mi solidaridad y condolencias a sus seres queridos ante esta pérdida”, al igual que los integrantes de su gabinete y ediles de diferentes expresiones políticas, en tanto que la senadora y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano Austria externó: “No podemos permitir que esto suceda y actuemos como si no pasara nada. Es condenable y los hidalguenses debemos exigir justicia por este y muchos crímenes que quedan en la impunidad”.

Al condenar el atentado, el Comité Ejecutivo Nacional del Verde Ecologista de México (PVEM) –quien postuló a Bahena Solórzano a la presidencia municipal–, hizo un llamado a las autoridades de Hidalgo para que realicen una investigación "inmediata, exhaustiva y transparente, que conduzca al esclarecimiento de los hechos y a la detención y castigo de los responsables de este lamentable crimen".

En la "condena enérgica y consternación" expresada a través de un comunicado, el instituto político sostuvo que no se puede permitir "que la violencia siga minando la democracia y la seguridad de las comunidades".

Miguel Bahena fue hijo de Simón Bahena Reyes, quien gobernó Pisaflores de 1976 a 1979, postulado por el PRI, y de Margarita Solórzano Cabrera, ambos docentes de formación. Bahena estudió la licenciatura en Derecho en el Centro Hidalguense de Estudios Superiores (Cenhies). En su candidatura fue acompañado por Silvestre García Márquez en la suplencia.

Bahena Solórzano es el primer alcalde asesinado de entre quienes fueron electos para el periodo 2024-2027. El último asesinato de un presidente municipal en funciones en Hidalgo había sido el de Manuel Aguilar García, de Zapotlán, baleado por un grupo armados afuera de su domicilio, ubicado en la localidad de Acayuca, en la zona metropolitana de Pachuca, el 10 de junio de 2021, y le había antecedido el de Alejandro González Ramos, entonces edil de Pacula, en un ataque armado en un camino de terracería, rumbo a la comunidad de Jiquilpan, el?3 de mayo de 2018.