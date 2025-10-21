Derrame de hidrocarburo contamina ocho kilómetros del río Pantepec en Veracruz (Video)

XALAPA, Ver. (apro).- Un derrame de hidrocarburo se registró en alrededor de ocho kilómetros del afluente del río Pantepec, municipio de Álamo Temapache, luego de que un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) resultó dañado por las lluvias en la región norte de Veracruz.

Pemex informó que su personal concluyó la reparación del ducto y activó los protocolos de seguridad industrial y ambiental para contener la pérdida de combustible. El incidente se originó en el poliducto Naranjos-Poza Rica, a la altura del kilómetro 33, en la localidad de Rancho Nuevo.

Colocó dos barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y autoridades estatales y municipales.

Además, anunció la instalación de tres barreras adicionales durante el día para reforzar la contención del derrame.

Emergencia ambiental en Veracruz ??



Derrame de hidrocarburo en el Río Pantepec recorrió 16 kms y ha llegado al río Tuxpan.



El daño es extremadamente grave y el ecosistema pudiera tardar décadas en regenerarse.



El culpable : Un ducto de @Pemex pic.twitter.com/Fx6rdAyKVK — FUCKPOLICECDMX (@FUCKCDMXPOLICIA) October 21, 2025

Personal especializado realiza tareas de saneamiento, recolección de residuos y aplicación de material absorbente para recuperar las condiciones naturales del entorno.

Antes de la intervención, pobladores de Álamo Temapache y Tuxpan reportaron en redes sociales la presencia de hidrocarburo en el arroyo El Cabellal, que desemboca en el río Xúchitl, afluente del Pantepec.

Habitantes advirtieron que el crudo alcanzó las bombas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) que abastecen de agua a la ciudad de Tuxpan y reportaron fuerte olor a combustible en la zona.

En redes sociales se difundió un video tomado en la comunidad de Tumbadero, donde se observa una mancha oscura en la corriente del río.

“Primero la devastación del río a nuestras viviendas y ahora nuestro #RíoPantepec se llena de petróleo crudo”, publicaron en redes sociales, pidiendo la intervención de la Semarnat.

Las acciones de atención se coordinan desde el Puesto de Mando Unificado en la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tuxpan, donde participan autoridades de los tres niveles de gobierno.

Las recientes lluvias desbordaron el río Pantepec, lo que generó cientos de damnificados en varios municipios del norte de Veracruz. Como consecuencia de ello hay una persona muerta y 10 reportadas como desaparecidas.?