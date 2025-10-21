Detienen a presuntos responsables de ataques contra militares y policías de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, Coah., (apro) .- El despliegue vía aérea y por tierra en el norte de Coahuila dejó como resultado la detención de cinco personas más relacionadas con las agresiones a militares y a policías estatales en el municipio de Hidalgo y a quienes se les acusa de posesión de narcóticos y por delito en contra de las funciones de seguridad y alguno de ellos por facilitación delictiva.

En rueda de prensa el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez dio a conocer los detalles de los operativos realizados en la región norte y anunció que estos seguirán desde el municipio de Monclova hacia la frontera con Texas.

“Se encuentran ya identificados los civiles que atentaron contra la policía estatal y puedo confirmar que son los mismos civiles que atacaron al personal militar el día jueves y el vehículo que se tiene asegurado por parte de la fiscalía general del estado es el mismo vehículo que participan en ambos eventos. Hay tres personas del sexo femenino que se encuentran a disposición de la autoridad ministerial y dos masculinos”, señaló.

Rueda de prensa el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez. Foto: Especial.

Los detenidos fueron identificados como Juan Antonio de 49 años, quien fue ubicado en la carretera federal 2, a la altura del ejido El Moral, y a quien se le localizó un arma larga y una granada. A él se le atribuye ser cabecilla del grupo delictivo responsable de los enfrentamientos.

También se presentó como detenido a Juan Carlos de 54 años y Juan Luis de 63; así como Perla Nohemí y Ashley Michelle, de 40 y 20 años, respectivamente, la otra mujer no fue identificada.

El pasado fin de semana, tras los enfrentamientos registrados, se había detenido a Ricardo “N” de 25 años, quien resultó lesionado en la agresión en la que uno de sus compañeros fue abatido y dejó a dos elementos estatales con heridas leves. También fueron detenidas Guadalupe Elizabeth y Cecilia Guadalupe, de 32 y 18 años respectivamente, y Francisco Javier de 52 años.

El fiscal señaló que el vehículo en el que se detuvo a Juan Antonio es el mismo desde el cual se atacó a las corporaciones estatales y militares.

A los detenidos se les abrirá diversas carpetas de investigación en el fuero común, además de las que se siguen por delitos federales. En el caso de los delitos en el ámbito estatal, las penalidades van de 3 a 6 años en el caso de posesión de narcóticos y de 4 a 6 el delito contra las funciones de seguridad.

“El mensaje que estamos mandando es que en Coahuila no se baje la guardia en el tema de seguridad. En Coahuila estamos coordinados y estamos de la mano; aquí está hoy conmigo y acompañado en este ejercicio el Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Marina Armada de México, de la Fiscalía del Estado, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública”, señaló.

Fernández Montañez señaló que por indicaciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas se mantendrán las acciones de seguridad y permanecerán las dos aeronaves para seguir el patrullaje por brechas y carreteras de la región fronteriza.