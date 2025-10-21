Ejidatarios de Guerrero dicen que la Familia Michoacana quiere instalar laboratorios de fentanilo. Foto: Enciclopedia Guerrero

GUERRERO (apro).- Ejidatarios de Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, en la sierra de Guerrero, denunciaron que la organización criminal La Familia Michoacana pretende ingresar a su territorio para producir fentanilo.

La representación del ejido alertó desde el 15 de octubre la presencia de civiles fuertemente armados a bordo de 12 camionetas con insignias de la FM (La Familia Michoacana) y al siguiente día aseguró que repelieron una agresión armada logrando replegar a los invasores.

Este lunes 19 de octubre, el comisariado ejidal de Guajes de Ayala, Javier Hernández Peñaloza, manifestó que desde 2021 la pretensión del grupo criminal es expandirse en la Sierra para instalar laboratorios para la producción de droga sintética.

“Quieren apoderarse de la Sierra de Coyuca de Catalán totalmente para montar laboratorios para la producción de metanfetaminas y la finalización del fentanilo”.

Recordó que como ejidatarios y serranos no han faltado al respeto a un pueblo o una ciudad que esté bajo el dominio de los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga, líderes de la Familia Michoacana.

Por lo tanto, dijo el líder ejidal, que no existe un motivo real para la confrontación.

“El único motivo es desplazarnos de nuestro territorio para montar en la sierra laboratorios para la producción de fentanilo. Esa es la única finalidad y sepan que estamos dispuestos a defendernos hasta el último momento".

Matizó que no está llamando a una rebelión armada, pero que no permitirán que les arrebaten lo que tienen por casa.

“La Sierra es nuestro hogar, donde hemos nacido, nuestro patrimonio, nuestra tierra, no podemos permitir que nos desplacen para cometer estas atrocidades”.

Pidió al gobierno federal de Claudia Sheinbaum poner atención al caso.

Advirtió que no quisiera hacer un llamado al gobierno federal cuando ya haya familias masacradas, hogares destruidos y desplazados.

Por la tarde en un comunicado el ejido alertó que varias camionetas con civiles armados se movilizaron para concentrarse en la localidad de Mesa de Corrales y reagruparse con la intención de atacar las localidades que pertenecen al Ejido Guajes de Ayala.

“Es necesaria la intervención de la Sedena y la Guardia Nacional con recorridos para disuadirlos, de lo contrario generarán ataques o enfrentamientos en cualquier momento”, dice el texto.

En tanto, el gobierno de Guerrero encabezado por la morenista Evelyn Salgado ha asegurado, a través del subsecretario de gobierno Francisco Rodríguez Cisneros, que los habitantes del ejido no han denunciado nada de manera oficial.

Y que ya hay presencia de personal del Ejército y la Guardia Nacional en el mencionado ejido.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció en abril pasado una recompensa de 8 millones de dólares por los líderes de La Nueva Familia Michoacana (LNFM), cártel de la droga con sede en el Estado de México, y partes de Michoacán y Guerrero.

También ha sido designado por el gobierno de Donald Trump como organización terrorista extranjera.