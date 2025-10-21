Exigen cancelar conmemoración de la Constitución de Apatzingán por homicidio de líder limonero

La esposa y el hijo de Bernardo Bravo Manríquez en su funeral. Foto: Juan José Estrada Serafín / Cuartoscuro.com

MORELIA, Mich. (apro).- Escuelas y organizaciones civiles del municipio de Apatzingán cancelaron su participación en la celebración del desfile cívico militar conmemorativo del 211 Aniversario de la Constitución de Apatzingán de 1814 que se llevará a cabo este miércoles, al declararse en luto por el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez.

Habitantes de la localidad han externado también en redes sociales su consternación ante el asesinato del joven líder limonero y han exigido que se cancele el evento “por respeto a familiares y amigos” del joven empresario.

La agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (ACNUR) se pronunció esta mañana de martes en la red social X sobre la muerte del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, e instó a las autoridades de investigación y de seguridad a esclarecer el crimen.

“Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue un líder comprometido con su comunidad. Esperamos que las investigaciones esclarezcan esta trágica pérdida de Michoacán. Nuestra solidaridad con su familia y las comunidades que acompañó”, fue el post que fijó la ACNUR.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por su parte, abordó el tema en la conferencia matutina, donde lamentó el hecho y declaró que “tiene que haber justicia en este caso”.

El diputado local y dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, su bancada y la del PAN exigieron durante la sesión ordinaria del Congreso que el gobierno del estado y el gobierno municipal de Apatzingán suspendan la sesión solemne que se lleva a cabo en el municipio para conmemorar la Constitución de 1814, al afirmar que “no hay nada qué celebrar y debemos ser respetuosos con el sentir de la gente”.

También criticó la detención del presunto asesino del líder limonero, y dijo que “el gobierno simula resultados” y dijo que la captura de Rodrigo “N”, alias “El Plátano”, “no cuenta con pruebas sólidas para afirmar que este hombre es el autor intelectual y/o material”.

Por su parte, la diputada morenista Fabiola Alanís, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, confirmó que la sesión solemne en Apatzingán sigue en pie y que no se cancelará.

Al evento se tiene prevista la asistencia de los 40 diputados del Congreso local y el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

La conmemoración de la Constitución de Apatzingán inaugura en el municipio las fiestas de octubre con música, baile y verbenas populares.

Este año está anunciada como presentación estelar un concierto de Gloria Trevi, el cual hasta el momento no ha sido cancelado, según confirmó la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo.