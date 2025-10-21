Existe preocupación por constantes hechos violentos en penitenciaria de Culiacán: CEDH

CULIACÁN, Sin. (apro).- Después de un fin de semana de enfrentamientos y cateos al interior de la penitenciaria de Aguaruto, la situación al interior preocupa a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), institución que ha advertido que prevalece el autogobierno en el interior de este centro penitenciario, según aseguró su presidente, Óscar Loza Ochoa.

Entre el viernes 17 y el lunes 20 de octubre la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) registró el deceso por supuestas causas naturales de dos internos y uno más por una riña al interior. Al respecto la CEDH abrió expediente de oficio para esclarecer las causas de los decesos ocurridos en dicho periodo.

En rueda de prensa, el ombudsman señaló que existe preocupación por parte de la Comisión por las constantes riñas al interior de un penal que mantiene los cateos y ha tenido además al menos cuatro diferentes directores.

“Nos preocupa que en cada revisión sigan encontrando armas, algo está pasando cuando hay una sola puerta para entrar y salir”, dijo.

De diciembre a la fecha se han abierto nueve expedientes de manera oficiosa. Por riña hay nueve expedientes y hay reportes de muertes etiquetadas como naturales o por suicidio y en ese rubro hay seis expedientes de queja y en cuanto a fuga un expediente.

Por otro lado, hay expedientes por solicitudes de familiares referentes a salud y seguridad.