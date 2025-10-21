Fábrica de colchones se incendia en Ecatepec, Estado de México (Videos)

Fábrica de colchones se incendia en Ecatepec, Estado de México. Foto: X: @Gposiadeoficial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un incendio registrado este martes en una fábrica de colchones en la colonia Hank González, en Ecatepec, Estado de México, provocó una densa columna de humo que obligó a suspender el servicio de la Línea Roja del Mexicable, según reportes del?C5?y de Protección Civil estatal.

El siniestro ocurrió cerca de una estación de servicio de Pemex, lo que llevó a las autoridades a establecer un perímetro de seguridad en la zona. De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, el fuego fue atendido por personal del Centro Regional Valle de Chalco, en coordinación con servicios municipales y cuerpos de emergencia. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

En redes sociales, el organismo estatal informó que se logró “avanzar rápidamente en el control del fuego”, mientras el transporte suspendido permanece fuera de operación en el tramo que conecta las estaciones Hank González y Santa Clara. Las autoridades señalaron que el servicio se restablecerá una vez que existan condiciones seguras para su funcionamiento.

Imágenes difundidas por usuarios muestran la columna de humo alcanzando la altura de los funiculares. El incendio se registró en una zona con alta concentración de viviendas, talleres y comercios, donde la movilidad depende en gran medida del transporte elevado.

Hasta el cierre de esta publicación, los equipos de emergencia continuaban con las labores de enfriamiento y evaluación de daños. El gobierno estatal no ha precisado si la empresa afectada contaba con permisos actualizados de operación.