ONG denuncian uso de violencia política de género para censurar a medios comunitarios en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Representantes de medios comunitarios denunciaron el “uso indebido de la figura de Violencia Política en Razón de Género (VPEG)” para ser convertido en un instrumento de “criminalización y censura” contra medios críticos e indígenas.

Tras acudir a una audiencia con el pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que ha condenado a varios medios comunitarios, representantes de organizaciones civiles, periodistas comunitarios e indígenas, denunciaron que la figura de VPEG “ha comenzado a usarse de manera distorsionada para limitar el debate político y sancionar la opinión crítica”.

Tras asegurar que “más de 50 organizaciones, medios y ciudadanía” han sido blanco de esas acusaciones por parte de tribunales electorales, entre ellos medios indígenas que colaboran con pueblos y comunidades originarias, que protegen sus territorios.

De acuerdo con el comunicado leído en Xalapa, Veracruz, lectura que fue transmitida por redes sociales, ante los magistrados del TEV se leyó una carta firmada por diversas organizaciones sociales, medios y defensores comunitarios en México y América Latina, en la que expresaban “la preocupación nacional e internacional por el uso indebido de mecanismos electorales, como la figura de VPEG, para silenciar voces críticas y medios indígenas y comunitarios”.

Al puntualizar que con la distorsión en el uso de la figura “se convierte en una nueva forma de censura institucionalizada”, resaltaron que en Veracruz hay “más de 50 organizaciones, medios de comunicación y periodistas” sometidos a “un proceso especial sancionador impuesta por el Tribunal Electoral de Veracruz, siendo criminalizadas en el ejercicio de nuestra labor de informar y en detrimento de nuestra libertad de expresión”.

Tras recordar que en México persisten “graves situaciones de violencia, hostigamiento y amenazas contra mujeres, comunidades y medios que defienden sus derechos y su palabra”, alertaron que los partidos políticos se suman al “asedio comunicativo y en las denuncias arbitrarias agrava aún más el riesgo para quienes sostienen desde la colectividad y la autonomía el ejercicio del derecho a comunicar”

Los comunicadores comunitarios consideraron que “la sentencia del TEV podría sentar un precedente peligroso de nuevas formas refinadas de censura por parte del Estado mexicano, donde instrumentos creados para proteger a las mujeres son distorsionados y utilizados contra quienes ejercen su derecho a comunicar y participar en la vida pública desde los territorios”.

Insistieron en su preocupación por “el uso indebido de mecanismos electorales diseñados originalmente para frenar abusos de poder de los partidos políticos como es la figura de VPEG, para censurar y criminalizar a organizaciones sociales y medios de comunicación indígena, comunitaria y afrodescendiente en nuestro ejercicio de la libre expresión”.

Los asistentes recordaron que están impedidos por las sanciones que se les ha impuesto, a dar detalles sobre el caso que los tiene silenciados, por lo que consideraron que los magistrados Tania Celina Vázquez Muñoz, Gilberto Constituyente Salazar Ceballos y Claudia Díaz Tablada, “tienen hoy la oportunidad de defender la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia, participativa, reconociendo el papel esencial que desempeñan los medios comunitarios e indígenas en la vida democrática del país”.

Las organizaciones llamaron a los magistrados a sensibilizarse ante “las graves implicaciones de este caso y que la resolución que emitan represente un paso hacia la protección de derecho a informar, la libertad de expresión y los derechos de los pueblos originarios a la comunicación”.

Firmaron la petición Educa Servicios para una Educación Alternativa; Radio Teocelo, La Voz Campesina Radio Huaya; la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen; Radio Tsinaka, Ojo de Agua Comunicación, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, Canto de Cenzontles y La Coperacha Información Cooperativa Fresca y Solidaria.

Cabe resaltar que este año Radio Teocelo fue sancionada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debido a que en mayo de 2024, en pleno proceso electoral, publicó una cápsula sin mencionar nombres ni partidos políticos, que cuestionaba la corrupción, el nepotismo y las candidaturas de plurinominales, transmisión que fue tomada por la entonces candidata a la alcaldía de Teocelo por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mara Yamileth Chama e hija de Mario Chama, candidato del PVEM al municipio de Colipa, como un ataque a su persona, lo que la llevó a presentar una queja por VPEG ante el órgano electoral.