Prenden fuego a hombre en situación de calle mientras dormía en un baldío de Mexicali

BAJA CALIFORNIA (apro).- Un hombre en situación de calle resultó con quemaduras en el 30 por ciento de su cuerpo, luego de que un desconocido le prendiera fuego mientras dormía en un lote baldío en el municipio de Mexicali, Baja California.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes 21 de octubre en un terreno ubicado a un costado de la plaza “Mundo Divertido”, ubicada en la zona industrial de dicha ciudad fronteriza.

Conforme a los reportes divulgados por corporaciones de seguridad pública a la prensa local, la víctima se llama Luis Manuel y tiene 49 años de edad.

Según su testimonial, mientras se encontraba dormido en el lugar, un desconocido llegó y le prendió fuego, sin motivo aparente; tras esto, huyó de lugar y no ha sido detenido.

Personas que se encontraban en las inmediaciones se dieron cuenta y reportaron los hechos al C5, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar; de acuerdo a los datos, Luis Manuel terminó con quemaduras de segundo y tercer grado, en el área genital y las piernas.

Por lo anterior, requirió traslado al Hospital General de Mexicali, donde continúa internado; al parecer la condición es grave, pero estable.

Autoridades de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), informaron que, debido a que el ataque fue mientras la víctima dormía, el hecho será considerad como un presunto intento de homicidio.