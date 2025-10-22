Ataque armado en restaurante familiar deja un hombre muerto y otro herido en Xochitepec

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Un ataque armado en el restaurante familiar Los Limones, en la comunidad de Alpuyeca, municipio de Xochitepec, dejó como saldo un hombre muerto y otro lesionado. La localidad se encuentra entre los 10 municipios más inseguros de Morelos.

Los hechos ocurrieron la noche del martes, alrededor de las 19:20 horas, dentro del establecimiento ubicado sobre la carretera federal Cuernavaca–Taxco. Testigos relataron que varios sujetos armados ingresaron al local y realizaron múltiples detonaciones antes de huir del lugar.

Elementos de la Policía Municipal y estatal acudieron de inmediato y localizaron a dos hombres con heridas de bala. Paramédicos confirmaron el fallecimiento de uno de ellos en el sitio y trasladaron al segundo a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

El municipio, gobernado actualmente por Roberto Gonzalo “Chalo” Flores Zúñiga, militante del PRI, ha sido escenario de diversos hechos de violencia en los últimos meses. Aunque pertenece formalmente al PRI, el edil ha sido visto recientemente en actos internos de Morena, lo que ha generado versiones sobre su acercamiento con el movimiento lopezobradorista.

Ubicado a 19.5 kilómetros de la capital estatal, Cuernavaca, Xochitepec se ha convertido en una zona con creciente presencia de grupos delictivos. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año registra 26 homicidios dolosos, ocupando el noveno lugar a nivel estatal en este delito. Autoridades estatales y federales han realizado operativos ante denuncias de narcomenudeo, extorsión y hallazgos de fosas clandestinas.

La situación ha generado controversia en redes sociales, donde ciudadanas y ciudadanos expresaron su preocupación, ya que se trata de un lugar frecuentado por familias completas. Los usuarios pidieron que las autoridades municipales, estatales y federales refuercen la seguridad y mantengan el orden en la zona.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y la recopilación de evidencias en el lugar del ataque.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, y las investigaciones continúan para determinar el móvil y la identidad de los responsables.

Ninguna otra edad se ha pronunciado al respecto, para vale es el hermetismo.