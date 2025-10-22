Cabeza de Vaca responde a Luisa Alcalde: “llegaste a Tamaulipas a atacar con mentiras y calumnias”

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján. Foto: Especial

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).– El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, respondió a las declaraciones de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, quien durante su visita al estado?lo calificó como “símbolo del cinismo y la corrupción”.

A través de su cuenta de redes sociales X, el exmandatario panista acusó a la dirigente morenista de haber acudido a Tamaulipas únicamente para atacarlo a él y a su partido, sin presentar pruebas y recurriendo a mentiras y calumnias.

“Llegaste a Tamaulipas, @LuisaAlcalde, a atacar a mi partido y a mi persona sin un solo elemento de prueba, todo a base de mentiras y calumnias”, escribió Cabeza de Vaca.

Llegaste a Tamaulipas @LuisaAlcalde a atacar a mi partido y a mi persona sin un solo elemento de prueba todo a base de mentiras y calumnias.



En tu gira por el estado te faltó hablar sobre los huchicoleros de tu partido y del narcogobernador @Dr_AVillarreal



No me perdonan el… pic.twitter.com/4GTVjgL4H5 — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 21, 2025

El exgobernador también reprochó que, durante su gira, Alcalde Luján omitiera pronunciarse sobre presuntos actos de corrupción en el actual gobierno estatal y sobre vínculos con grupos delictivos.

“En tu gira por el estado te faltó hablar sobre los huachicoleros de tu partido y del narcogobernador @Dr_AVillarreal”, señaló.

Finalmente, García Cabeza de Vaca afirmó que sus críticos no le perdonan haber denunciado una supuesta red de corrupción y complicidad política durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual, según él, habría implicado un desvío superior a 138 mil millones de pesos del IEPS.

“No me perdonan haber descubierto, denunciado y exhibido la red criminal de corrupción y complicidad política más grande de la historia de México durante el gobierno de @LopezObrador_, del que fuiste parte, y que durante tu periodo como secretaria de Gobernación ascendió a más de 138 mil millones de pesos en IEPS. Tú lo sabías, eres responsable y cómplice”, expresó.

La publicación del exgobernador fue acompañada de una fotografía en donde expone el supuesto desvio millonario superior a 138 mil millones de pesos del IEPS.