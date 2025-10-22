Cabeza de Vaca

Cabeza de Vaca responde a Luisa Alcalde: “llegaste a Tamaulipas a atacar con mentiras y calumnias”

A través de su cuenta de redes sociales X, el exmandatario panista acusó a la dirigente morenista de haber acudido a Tamaulipas únicamente para atacarlo a él y a su partido, sin presentar pruebas y recurriendo a mentiras y calumnias. 
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
miércoles, 22 de octubre de 2025 · 09:56

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).– El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, respondió a las declaraciones de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, quien durante su visita al estado?lo calificó como “símbolo del cinismo y la corrupción”. 

A través de su cuenta de redes sociales X, el exmandatario panista acusó a la dirigente morenista de haber acudido a Tamaulipas únicamente para atacarlo a él y a su partido, sin presentar pruebas y recurriendo a mentiras y calumnias. 

“Llegaste a Tamaulipas, @LuisaAlcalde, a atacar a mi partido y a mi persona sin un solo elemento de prueba, todo a base de mentiras y calumnias”, escribió Cabeza de Vaca. 

 

 

El exgobernador también reprochó que, durante su gira, Alcalde Luján omitiera pronunciarse sobre presuntos actos de corrupción en el actual gobierno estatal y sobre vínculos con grupos delictivos. 

“En tu gira por el estado te faltó hablar sobre los huachicoleros de tu partido y del narcogobernador @Dr_AVillarreal”, señaló. 

Finalmente, García Cabeza de Vaca afirmó que sus críticos no le perdonan haber denunciado una supuesta red de corrupción y complicidad política durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual, según él, habría implicado un desvío superior a 138 mil millones de pesos del IEPS. 

“No me perdonan haber descubierto, denunciado y exhibido la red criminal de corrupción y complicidad política más grande de la historia de México durante el gobierno de @LopezObrador_, del que fuiste parte, y que durante tu periodo como secretaria de Gobernación ascendió a más de 138 mil millones de pesos en IEPS. Tú lo sabías, eres responsable y cómplice”, expresó. 

La publicación del exgobernador fue acompañada de una fotografía en donde expone el supuesto desvio millonario superior a 138 mil millones de pesos del IEPS. 

 

 

 

 

Más de
Cabeza de Vaca Tamaulipas Luisa María Alcalde Luján Morena

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias