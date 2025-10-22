Detienen al exsecretario del ayuntamiento de Teapa; está vinculado a La Barredora

Violencia en Tabasco causada por "La Barredora. Foto: Especial

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Efectivos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) detuvieron al exsecretario del Ayuntamiento de Teapa, Iván García Sánchez, acusado de pertenecer al cártel de La Barredora.

El exfuncionario, que fue aprehendido este miércoles en su domicilio del municipio serrano, fue el segundo en la comuna durante el trienio 2021-2024 que estuvo a cargo de la morenista Alma Espadas.

García Sánchez enfrenta varias carpetas criminales por delincuencia organizada.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), el exservidor público es relacionado con La Barredora.