“Está fanfarroneando”, dice la gobernadora de BC sobre videos de Lilly Téllez

TIJUANA, BC (apro).- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, calificó de “fanfarronerías” los videos difundidos por la senadora panista Lilly Téllez, además de asegurar que se cuentan con los contratos con Grupo COCEI.

La mandataria estatal lo declaró a la prensa este miércoles 22 de octubre tras la conclusión de su conferencia semanal.

-¿No hubo "moches"?, se le cuestionó a la mandataria.

-No, para nada, para nada. Ella está fanfarroneando completamente. Y se va hasta la botella de vino: puro fanfarroneo, respondió.

En los videos difundidos se acusa al líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, de que junto con sus supuestos prestanombres Fernando y Carlo Padilla, llevan “su modelo de negocios” a Baja California para que las constructoras del Grupo COCEI pasaran a ser “las favoritas” del gobierno estatal.

“Por ejemplo, hay otro estado, Baja California, en el cual tenemos una cercana y muy buena relación con la gobernadora. Ella es muy joven y es nuestra amiga. Su esposo (Carlos Torres Torres) es amigo nuestro, es un amigo muy cercano, y ellos nos pidieron comenzar un proyecto, un hospital”, según dice Carlo Padilla, director de Relaciones Públicas de Grupo COCEI.

En dicho video, el empresario asegura que condujo 18 horas desde la Ciudad de México hasta Baja California para entregar 10 millones de pesos en efectivo, e incluso mostró una fotografía donde aparece su reloj y los supuestos paquetes de billetes en el automóvil.

Marina del Pilar, por su parte, declaró este miércoles que “los contratos ahí están” y que “son legales completamente”.

“Ahí están las caravanas de salud móviles, que creo que son la única empresa a nivel nacional que ofrece un servicio como éste. Han atendido a más de 650 mil personas estas caravanas de salud. Las tenemos en todo el estado, un servicio sumamente noble”, dijo.

La gobernadora agregó que fue mediante una licitación pública la construcción del Hospital para la Zona Este de Tijuana.

“Es la única obra que se ha realizado por parte de estas personas que se mencionan y se señalan en el video. Y el contrato con las caravanas móviles, ustedes son testigos del funcionamiento que tienen”, mencionó.