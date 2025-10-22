Gabinete de Seguridad sesionará en Mazatlán, anuncia Rubén Rocha Moya

CULIACÁN, Sin. (apro).- El Gabinete de Seguridad federal estará este jueves en Mazatlán, informó el gobernador Rubén Rocha Moya. El anuncio se da en el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que dicho gabinete no dará informes hasta el 11 de noviembre.

El gobernador Rocha Moya dio a conocer la visita de los funcionarios de seguridad al puerto, que vive una crisis de desaparición de personas este octubre, aunque aseguró que la presencia de los funcionarios no obedece a un tema de crisis de inseguridad, sino a una reunión con empresarios para conocer la situación de la zona sur de Sinaloa.

"Va a haber una reunión donde estamos convocando a un número de empresarios, estamos en ese proceso. Van a estar los tres secretarios, el secretario (Omar García) Harfuch, el secretario (Ricardo) Trevilla de Sedena y el secretario (Raymundo Pedro) Morales de la Marina”, dijo el gobernador.

El gobernador Rocha insistió en que la presencia del gabinete en el puerto “no es por crisis de inseguridad”, sino para conocer la situación del sur del estado a propuesta de los mismos funcionarios federales, dijo.

“Al contrario, cómo le van a sacar la vuelta el Gabinete de Seguridad a la inseguridad, ellos vienen justamente a darse cuenta de cómo están las cosas y a tomar medidas con nosotros”, expresó el gobernador.

En Mazatlán se recrudeció este mes la crisis de desaparición de personas. Entre los casos mediáticos se encuentran los del joven Carlos Emilio, originario de Durango y desaparecido en un bar propiedad del secretario de Economía, y el de María de los Ángeles Valenzuela, mujer buscadora también víctima de desaparición forzada.

El gabinete de seguridad no sesiona en Sinaloa desde el 23 de septiembre pasado, mismo día en que se dio el atentado a un vehículo de Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador.

En el atentado resultó herido uno de los escoltas en lo que la autoridad insiste que se trató de un robo de vehículo. En el interior viajaba una nieta del gobernador.