Madre entrega a su hija de 16 años tras accidente que causó la muerte de un motociclista en NL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Una madre presentó a su hija de 16 años ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León después de que la menor fuera identificada como la presunta responsable de un accidente vial en el que murió un motociclista. El hecho ocurrió la noche del domingo 20 de octubre en el cruce de las calles Simón Bolívar y Abasolo, en el municipio de Montemorelos.

De acuerdo con la información oficial, la adolescente conducía una camioneta Mazda gris cuando presuntamente omitió la señal de alto y chocó contra un joven motociclista que circulaba por la vía principal. Tras el impacto, el conductor de la motocicleta fue proyectado varios metros y perdió la vida en el lugar.

La madre de la menor acudió de manera voluntaria a las instalaciones de la Fiscalía en Montemorelos para entregarla a las autoridades y colaborar en el proceso de investigación. La dependencia estatal confirmó que la joven quedó a disposición del área especializada en justicia para adolescentes.

La comunidad académica y estudiantil expresó sus condolencias a la familia de Rodrigo de Jesús Torres Delgado.

Joven motociclista perdió la vida en el lugar

El motociclista fue identificado como Rodrigo de Jesús Torres Delgado, de 18 años, estudiante de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital en la Universidad Tecnológica de Montemorelos. Según información de su familia, el joven trabajaba para cubrir sus estudios y ese día regresaba a su domicilio después de cumplir con su jornada laboral.

Paramédicos acudieron al sitio del accidente, pero confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales. Elementos de Tránsito Municipal acordonaron la zona y notificaron al Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes.

El área donde ocurrió el choque fue señalada por vecinos como un punto de riesgo debido a la falta de semáforos y señalización visible. Residentes aseguraron que en los últimos meses se han registrado varios percances en ese cruce.

La conductora menor huyó del lugar y abandonó el vehículo

Tras el impacto, la conductora y otras dos personas que viajaban con ella huyeron del lugar. Horas más tarde, autoridades localizaron la camioneta involucrada en un camino de terracería de la colonia Morelos Dos. El vehículo presentaba daños en la parte frontal y no tenía placas visibles.

Agentes ministeriales y peritos en tránsito realizaron los análisis técnicos para determinar la velocidad y trayectoria del vehículo al momento del impacto. También revisaron cámaras de seguridad cercanas y entrevistaron a testigos que presenciaron el accidente.

La Fiscalía confirmó que, una vez identificado el vehículo, se procedió a citar a la propietaria registrada, quien posteriormente se presentó con su hija menor para entregarla a las autoridades.

Investigación en curso bajo el sistema de justicia para adolescentes

La Fiscalía de Nuevo León informó que la menor quedó bajo resguardo mientras se define su situación jurídica conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Según el artículo 164 de dicha ley, los menores de edad no enfrentan procesos penales idénticos a los de adultos, sino que son sujetos de medidas especializadas.

Entre las posibles medidas se encuentran la libertad asistida, la reparación del daño o el internamiento en un centro especializado, dependiendo de la gravedad del hecho y de la valoración del juez. La dependencia señaló que se analizarán las pruebas periciales y testimoniales antes de determinar la sanción correspondiente.

El Ministerio Público también investiga si la huida del lugar constituye un agravante y si hubo omisión de auxilio tras el accidente. Las autoridades continúan recabando evidencia para establecer responsabilidades.

Comunidad y universidad expresan condolencias

La comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica de Montemorelos manifestó su apoyo a la familia del joven fallecido. En un mensaje institucional, la universidad lamentó la pérdida y ofreció acompañamiento psicológico a los compañeros del estudiante.

La velación de Rodrigo de Jesús Torres Delgado se llevó a cabo en las Capillas Casa Blanca de Montemorelos, donde familiares, amigos y compañeros acudieron para darle el último adiós.

Autoridades analizan seguridad vial en la zona

Después del accidente, vecinos del sector solicitaron la instalación de señalización y dispositivos de control de velocidad en el cruce de Simón Bolívar y Abasolo. El gobierno municipal informó que evaluará medidas preventivas para reducir el riesgo de percances en esa área del centro.

La Dirección de Tránsito Municipal indicó que durante 2025 se han registrado varios accidentes similares en puntos sin semáforo dentro del primer cuadro de Montemorelos. Las autoridades locales anunciaron que reforzarán los operativos de vigilancia en horarios nocturnos y fines de semana.