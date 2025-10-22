Muere niño de seis años al caerle una estructura metálica en escuela de Coahuila

SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, Coah. (apro).- Anuel Esquivel Cruz, de seis años, murió la mañana de este miércoles al caerle encima la estructura metálica de la techumbre que estaba en proceso de construcción en la primaria Cuauhtémoc, ubicada en el ejido San Miguel.

Fue casi al inicio del horario escolar que el grupo estaba en clases de educación física y tocó uno de los polines que estaba suelto, provocando que cayera encima la estructura metálica provocando la muerte de manera inmediata.

En un comunicado emitido por el gobierno del estado de Coahuila se dio a conocer que la obra es realizada mediante el programa federal “La Escuela es Nuestra”.

“Se activaron de inmediato los protocolos de atención y contención, dando conocimiento a los padres de familia y los servicios de emergencia. De acuerdo con la información preliminar, un tubo perteneciente a una techumbre en construcción que realizan los padres de familia a través del programa federal ‘La Escuela es Nuestra’, se desprendió y golpeó al niño, quien perdió la vida”, señala el comunicado.

Las autoridades estatales afirman que la obra “no contó con la validación del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) ni de la Subsecretaría de Protección Civil; por ello, no contaba con autorización ni supervisión técnica estatal ni municipal”.

Hasta el momento la Secretaría del Bienestar no ha emitido información sobre el caso y se desconoce la empresa responsable de realizar los trabajos

La familia del menor exigió justicia por la muerte del pequeño y sanciones por permitir la presencia de los estudiantes, teniendo la obra en proceso.

“Esto no se debe quedar así. Mi niño apenas había entrado, ¿por qué no pusieron cordón’ Yo quiero que ese profesor de educación física lo dejen salir y a ningún maestro va a salir”, señaló María de los Ángeles Juárez Anguiano, abuela del pequeño que permaneció afuera del plantel junto con la bisabuela del estudiante.

La abuela dijo que los padres de familia también debieron exigir que se acordonara el lugar donde se estaba trabajando.

“El fierro estaba suelto y no estaba amarrado. Se le cayó a mi hijo en mi cabeza. Mi niño se recargó y se vino abajo. Ni todo el dinero del mundo me va a regresar a mi niño. Su madre está en la casa destrozada. Deben cerrar la escuela y ese maestro debe responder porque no era hora de estar afuera, apenas eran las 9 de la mañana”, dijo.

Ninguna autoridad del plantel se había acercado con la familia y la abuela señaló que recibió información de que las autoridades federales las apoyarían legalmente.