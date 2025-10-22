Paciente agrede a doctora del IMSS en Baja California Sur (Video)

BAJA CALIFORNIA SUR (apro).- Una paciente del Hospital General de Subzona Número 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Baja California Sur, agredió físicamente a una doctora, al grado que tuvo que intervenir personal de seguridad para detenerla.

Los hechos fueron captados en un video que se viralizó en redes sociales, donde se aprecia a una mujer vestida de azul insultando y golpeando en el rostro a la médica, al parecer en el área de urgencias.

Por lo anterior, tuvieron que intervenir dos hombres a quienes les grita “¡Animales!”, además de escucharse a un tercero gritar “¡Métanse, agárrenla!”.

En el clip, de 10 segundos de duración, se aprecia cómo la doctora alcanza a retirarse, mientras la mujer continúa gritándole improperios.

De acuerdo a medios de comunicación de Baja California Sur, la paciente al parecer actuó de manera violenta al sentirse “maltratada”, pero esto no fue confirmado de manera oficial.

El IMSS, por su parte, envió un comunicado de prensa en el que detalló que los hechos ocurrieron alrededor de las 17:45 horas del pasado 9 de octubre, en la ciudad turística de Cabo San Lucas.

“Una médica adscrita al área de Triage (sistema de clasificación de pacientes) de Urgencias fue agredida físicamente por una paciente que había sido trasladada por paramédicos. La profesional de la Salud recibió atención médica y ha iniciado los procedimientos administrativos y legales correspondientes”, según el texto.

Las autoridades del instituto reiteraron “su respaldo y solidaridad hacia la médica afectada”.

“Y refrenda su compromiso de promover el respeto y la convivencia libre de violencia en sus unidades médicas”, según concluyó la versión oficial.