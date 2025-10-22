Van 65 intentos de extorsión telefónica a restauranteros de Mexicali, denuncia Canirac

La Fiscal General de Baja California, Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, se reunió con integrantes de CANIRAC Mexicali. Foto: Fiscalía General del Estado de Baja California

BAJA CALIFORNIA (apro) .- En lo que va del 2025, el sector restaurantero del municipio de Mexicali, Baja California, ha enfrentado 65 llamadas telefónicas de extorsión, reveló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) local, Diego Valenzuela Villa.

El empresario lo declaró a la prensa tras un encuentro realizado el lunes 20 de octubre con la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), donde acudió la titular Ma. Elena Andrade Ramírez.

“Tenemos un estimado de 65 casos en lo que va del año. Sin embargo, con reporte y donde no ha llegado”, refirió Valenzuela Villa a los medios de comunicación.

La fiscal general Ma. Elena Andrade agregó que, al colgar este tipo de llamadas, se “desarma” a estas personas y no logran concretar su cometido.

“De apoderarse de la mente de la víctima. Hemos tenido casos donde, inclusive, se han encerrado en cuartos de hotel, donde los han hecho ir a cajeros automáticos cuando esas personas no están en el lugar. Están muy, muy lejos, inclusive del Estado”, ejemplificó.

La funcionaria estatal refirió que han tenido “hasta casos cómicos”, pues las víctimas se burlan y les cuelgan a los agresores.

Valenzuela Villa explicó que el motivo del acercamiento con la FGE es dicho delito, al tiempo de referir que lo han abordado mediante capacitación a sus afiliados; conforme a sus cifras, son más de 13 mil agremiados y representan a un número superior a los 600 mil establecimientos en la capital bajacaliforniana.

“Es un tema protocolario en el cual tenemos que saber cómo contestar, colgar y hacer la denuncia correspondiente”, comentó.

El presidente de la Canirac Mexicali agregó que sí hacen el reporte y lo que buscan “es frustrarlo” para que las personas no entreguen dinero.