Comando irrumpe hospital y lesiona a dos guardias en Jaral del Progreso, Guanajuato

JARAL DEL PROGRESO, Gto. (apro).- La mañana de este jueves, alrededor de las 6:00 horas, un grupo de personas armadas y con el rostro cubierto ingresó de forma violenta al Hospital Comunitario del municipio y lesionó a dos guardias de seguridad privada.

En los primeros reportes se señaló que los agresores habrían entrado para llevarse a un hombre herido de bala que se encontraba en el área de urgencias; sin embargo, más tarde la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno de Guanajuato aseguró que las personas armadas no se llevaron a ningún paciente, tampoco a personal del hospital.

Minutos después de los hechos violentos en el hospital que pertenece al Instituto de Salud Pública del Estado (ISAPEG), autoridades localizaron el cuerpo sin vida de una persona sobre la carretera que conduce a la comunidad Victoria de Cortazar. El cadáver se encontraba envuelto en una sábana, de acuerdo con el reporte oficial.

En una ficha informativa, la Secretaría de Seguridad y Paz confirmó el hallazgo, pero negó que el hecho tuviera relación con el ingreso violento al hospital, y precisó que: "de forma preliminar, se presume que el cuerpo habría sido extraído de algún lugar donde estaba siendo preparado para velación".

Testigos relataron que los agresores llegaron a bordo de una camioneta, ingresaron por la fuerza al área de urgencias y golpearon a los guardias para lograr entrar. Personal médico confirmó posteriormente que todo el personal de salud en turno se encontraba completo.

Además, en el municipio de Jaral del Progreso se reportó el incendio de una vivienda durante la misma mañana, aunque hasta el momento no se ha establecido si existe relación entre los tres hechos registrados.

La Secretaría de Seguridad y Paz indicó que no cuenta con más información, debido a que los primeros respondientes fueron elementos de la policía municipal.

"Con independencia de ello, las autoridades estatales en conjunto con las fuerzas federales continúan con la verificación y el análisis de la información de cada uno de los incidentes, mientras se realizan operativos en la región", señala la dependencia del Gobierno de Guanajuato.

Además, se aseguró que desde los primeros reportes las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional implementaron operativos en la zona para fortalecer la presencia de elementos de seguridad.