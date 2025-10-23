Despiden al niño Anuel en Coahuila; hay una persona detenida

SALTILLO, Coah. (apro).- Una persona fue detenida como presunta responsable de la muerte del pequeño Anuel Esquivel Cruz, de 6 años de edad, quien fue sepultado este jueves. La madre del niño, Eslyn Cruz, dijo que se trató de un accidente y nadie tiene la culpa.

Desde la vivienda donde se llevaron a cabo los servicios funerarios del pequeño, la madre del pequeño pidió dejar a la familia despedirlo.

“Fue un accidente. Nadie tiene la culpa. Dios me lo prestó y Dios se lo llevó”, dijo la madre del niño a quien el miércoles le cayó encima la estructura de la techumbre que se construye en la primaria Cuauhtémoc del ejido San Miguel, en el municipio de San Pedro de las Colonias.

En el lugar se concentraron pobladores de la comunidad rural y ejidos cercanos para despedir al niño y acompañar a la familia. También desfilaron varios funcionarios públicos del estado y el municipio, quienes han reiterado que la obra es parte del programa federal “La Escuela es Nuestra”, pero cuyas autoridades no han dado a conocer una postura ante los hechos.

Por su parte el delegado de la Fiscalía General del Estado, Carlos Alonso Rangel Gámez, informó que se detuvo a una persona y se integra la carpeta de investigación como homicidio doloso.

El funcionario no quiso identificar a la persona detenida ni el rol que tiene dentro del caso, pero descartó que se trate del personal de la institución educativa.

“Derivado de las líneas de investigación encontramos la probable responsabilidad de una persona, por algún tipo de omisiones y próximamente se estaría definiendo su situación jurídica. La información que puedo compartir es que no es personal docente, pero ya tenemos líneas de investigación contundente en el sentido de que se violentaron algunos deberes de cuidado”, señaló.

El delegado explicó que la clasificación del delito sería homicidio culposo al evadir la responsabilidad de la vigilancia en el proceso de colocación de la techumbre.

Versiones contradictorias

A pesar de que las autoridades del gobierno de Coahuila aseguraron que se desconocía la obra y que ésta no contó con la validación del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa, ICIFED, y Protección Civil estatal, el subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos, Ignacio Castillo, reconoció que sí hubo la petición de autorizaciones para la construcción, pero se rechazó por las características y ya no hubo más acercamiento con los integrantes del comité escolar.

En tanto la presidenta municipal de San Pedro de las Colonias, Brenda Huereca Hernández, también señaló que no había permisos emitidos por su gobierno, pero evadió hablar sobre la falta de supervisión del área de Protección Civil que pudo haber detenido la obra de forma temporal o definitiva.

Hasta el momento la Secretaría del Bienestar, responsable del programa federal que financió la techumbre sigue sin emitir algún pronunciamiento sobre los hechos.