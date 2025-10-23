FGE reporta 14 decesos en Sinaloa en un solo día

CULIACÁN, Sin., (apro) .- La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó en su informe diario 14 decesos en 24 horas, entre los que se encuentran un feminicidio y 11 homicidios dolosos.

Entre los casos informados, y que no se reportan como homicidio doloso, se encuentra el de una víctima inocente de un tiroteo ocurrido el 21 de octubre último, quien falleció en un hospital a causa de las heridas sufridas en estos eventos.

La Fiscalía registró que la causa de muerte “se encuentra pendiente por determinar”. Un segundo caso “pendiente de determinar” se reportó con el hallazgo de una persona sin vida en la colonia Santa Rocío, a espaldas del Aeropuerto Internacional de Culiacán. Este cuerpo fue encontrado envuelto en plástico negro.

En total de los 14 decesos reportados de forma oficial por la fiscalía únicamente son ocho carpetas de investigación por homicidio doloso y una por feminicidio.

Entre los asesinatos reportados de forma oficial ocho son en Culiacán, sin contar los dos cuerpos sin vida cuyas causas están por determinarse, así como un feminicidio más, para sumar al menos cinco casos durante este mes, después de que el pasado septiembre hubo registro de 14, cifra máxima histórica para un solo mes en el estado.

Además, la Fiscalía abrió nueve carpetas de investigación por robo de vehículo en la capital, así como seis por privación ilegal de la libertad, ambos crímenes con alta incidencia desde septiembre del año pasado.