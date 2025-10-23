Gabinete federal plantea refuerzo de seguridad para Mazatlán

CULIACÁN, Sin (apro). - Tras la visita del gabinete de seguridad federal a Mazatlán, los jefes de este sector plantearon reforzar la vigilancia en el puerto, luego de un incremento en la incidencia delictiva en esta zona turística de Sinaloa.

El gobernador Rubén Rocha Moya había advertido que la visita del gabinete obedecía a temas de revisión y que la sede en Mazatlán fue propuesta por los mismos secretarios que integran al gabinete, sin embargo al término de la reunión acordaron reforzar la seguridad con más elementos federales en las calles de Mazatlán, que ha visto un incremento de delitos, sobre todo en privación ilegal de la libertad.

“Para nosotros es muy importante porque ese es un compromiso tanto de la Presidencia, como del propio Gabinete, de mantener el operativo completo, incluso, particularmente el secretario (Ricardo) Trevilla dijo que va a incrementar la presencia de efectivos en Mazatlán, ya lo hizo el secretario (Omar) García Harfuch mandando 250 nuevos elementos. Entonces, la primera cosa para nosotros es que venga el gabinete y pueda interactuar y conocer los problemas que más le mortifica a la población", dijo.

La última vez que sesionó el gabinete federal data del 23 de septiembre último, fecha en que se dio un atentado al vehículo de Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador y presidenta del sistema DIF Estatal. En el atentado resultó herido uno de los escoltas que viajan en este vehículo donde transportaban a una nieta del gobernador.

Por otra parte, apenas un día antes de la reunión, en Mazatlán se registraron cuatro asesinatos de los 12 que de forma oficial registró la Fiscalía General del Estado (FGE), cifra más grande durante octubre.

La reunión tuvo lugar en la sede de la Tercera Región Militar en Mazatlán, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto a Ricardo Trevilla Trejo y Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México.