Hallan a siete hombres asesinados y con huellas de tortura en varios puntos de Iguala

Dejan siete cuerpos de hombres asesinados y con huellas de tortura en varios puntos de Iguala, Guerrero. Foto: Especial

GUERRERO (apro) .- En otra jornada de violencia, los cuerpos de siete hombres asesinados y con huellas de tortura fueron dejados en distintos puntos de la ciudad de Iguala durante el miércoles.

Los hechos se dan en medio de una disputa por la venta de droga, la extorsión y el poder político entre organizaciones criminales que operan en la zona al margen de las autoridades, informaron fuentes de la región.

Reportes de la policía indicaron que a las 8:30 de la mañana un hombre identificado como Omar “N”, de 35 años, fue perseguido y asesinado a balazos en la calle El Naranjo de la colonia Adrián Castrejón.

Cerca de la medianoche, autoridades corroboraron el hallazgo de los cuerpos de tres hombres en una calle de terracería de la colonia El Capire y otros tres cadáveres en la entrada hacía la localidad de Ceja Blanca, cerca de la colonia Fermín Rabadán, en las inmediaciones del periférico Sur.

Las víctimas estaban apiladas, con los ojos vendados, atadas de pies y manos y semidesnudas. También presentaban lesiones por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

En ambos sitios fueron dejadas cartulinas donde se les acusa de vender y consumir la droga conocida como “cristal”.

Después de los hechos en la zona fueron desplegados de manera aparatosa agentes de la Policía Estatal, Policía Ministerial, Guardia Nacional y de la Defensa.

Medios locales informaron que el domingo en redes sociales fue reportada la desaparición de al menos seis choferes de transporte público y repartidores de tortillas en distintos puntos de la ciudad.

Sin embargo, hasta la mañana de este jueves los cuerpos no habían sido identificados.

Autoridades municipales y estatales, así como las instituciones de seguridad y procuración de justicia no se han pronunciado por los hechos registrados en la ciudad donde en el 2014 criminales y policías masacraron a tres estudiantes, tres civiles y desaparecieron de manera forzada a otros 43 normalistas de Ayotzinapa.