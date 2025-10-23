Operativo en Central de Abasto de Oaxaca: aseguran drogas y objetos robados; hay detenidos

Droga y objetos robados asegurados durante operativo en Central de Abasto de Oaxaca. Foto: Fiscalía General del Estado de Oaxaca

OAXACA, Oax., (apro) .- Con el objetivo de reducir los índices delictivos en la Central de Abasto, una de las zonas con mayor afluencia de personas y actividad comercial del estado, se realizaron 10 cateos coordinados en diferentes puntos de este perímetro como parte del operativo Operación Pescador 3.0, informó la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO).

El fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, detalló en este operativo participaron 850 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, la Coordinación para la Articulación a los Derechos Humanos (CADH) y Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAV).

Rodríguez Alamilla precisó que dentro de los resultados preliminares de este despliegue se logró el aseguramiento de inmuebles de puntos de venta de drogas empaquetadas, así como objetos robados, además de realizar la detención de varias personas por diversas conductas delictivas.

Con este operativo, la Fiscalía de Oaxaca y las instituciones participantes refuerzan las labores de seguridad y vigilancia en la zona, con el propósito de inhibir, combatir y prevenir la comisión de delitos como robo a transeúntes, distribución de drogas, cristalazos, robo de vehículos, venta ilegal de animales exóticos y el delito conocido como “Gota a Gota”, entre otros, particularmente en el marco de las celebraciones de Día de Muertos, cuando aumenta la afluencia de visitantes.

“Buscamos generar condiciones de paz y seguridad para que la ciudadanía acuda con confianza a realizar sus compras y actividades comerciales, la cooperación entre corporaciones es fundamental”, puntualizó el fiscal de Oaxaca.

Añadió que las acciones operativas y de inteligencia, impulsadas por la FGEO, en coordinación con las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno y las fuerzas armadas, buscan preservar la paz social y garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio oaxaqueño.

Operación Pescador 3.0 en Central de Abastos de Oaxaca. Foto: Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Con la participación de más de 850 elementos, se realizó la tercera etapa la Operación Pescador derivado de las acciones estratégicas del Programa Oaxaca Seguro, coordinada por la FGEO, a través del Mando de Coordinación de Seguridad de la Zona Metropolitana, implementado en la Central de Abasto de la capital.

De manera simultánea, los elementos de seguridad llevaron a cabo 10 cateos coordinados en diferentes puntos de este perímetro, gracias a lo cual se logró el aseguramiento de inmuebles, donde localizaron objetos robados, así como drogas, empaquetadas para su venta y distribución.