Sheinbaum ya no se reunirá con acreedores de Salinas Pliego

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum ya no se reunirá con los acreedores de Ricardo Salinas Pliego que mantienen un proceso judicial en Estados Unidos en su contra; ahora el encuentro será con la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, y la Secretaría de Hacienda.

Hace tres semanas la mandataria federal afirmó que ella los recibiría luego de la solicitud que le hicieron para abordar los adeudos pendientes que tiene el dueño de Grupo Salinas, también en Estados Unidos.

“Sí, sí nos vamos a reunir con ellos. Yo creo que la próxima semana, estamos viendo la fecha con ellos, pero es una solicitud de una reunión, entonces pues sí me voy a reunir con ellos”, declaró la presidenta Sheinbaum el 30 de septiembre.

Este jueves indicó que “estamos esperando a que se resuelva este tema, a ver cómo resuelve el Tribunal de la Ciudad de México para tener esa reunión. Le pedí a la procuradora fiscal y al secretario de Hacienda que sean ellos quienes atiendan a quienes nos pidieron esta reunión”.

La mandataria federal fue consultada sobre la decisión de un tribunal que revocó la suspensión de pago de deudas que ascienden a más de 500 millones de dólares que afectaba a empresas de Estados Unidos.

Sheinbaum Pardo respondió: “Es una resolución que está en la Ciudad de México. Recuerden que este empresario, durante la época de la pandemia se - no sé si es exactamente un amparo, no lo creo, porque no es federal- hace un recurso jurídico a un juez en la Ciudad de México para decir que `por la pandemia no está en condiciones de pagar´ a sus… de pagar sus deudas en Estados Unidos”.

Recordó que en ese momento le dieron la razón, por lo que empresarios estadunidenses abrieron un arbitraje en México.

“El día de ayer, digamos que lo que hacen es decir, revisar nuevamente el caso, y decir: `Pues no, ya no tiene razón; sí tiene que pagar, porque una cosa es la pandemia y otra cosa es ahora´. En pocas palabras ese es el… -seguro va a sacar al rato un tuit diciendo que `no es cierto´- pero ese es el informe que nos dieron de lo que está ocurriendo. Todavía tiene otros procedimientos también en los Tribunales de la Ciudad de México”.

Dichos procedimientos, dijo, se tienen que resolver en los siguientes días o semanas.

“De resolver en sentido contrario, entonces ya no, ya no es válido, digamos, la controversia, el arbitraje, ¿por qué?, porque ya se resolvió de parte de estos juzgados”, indicó.