Alcalde de Emiliano Zapata se sube a excavadora para “trabajar” y derriba un poste frente a vecinos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Durante el arranque de una obra, el presidente municipal de Emiliano Zapata, Santos Tavarez García, decidió realizar la primera perforación con una excavadora equipada con martillo hidráulico, pero terminó derribando un poste, poniendo en riesgo a todos los presentes, incluidos niños, mujeres y personas de la tercera edad. El accidente provocó que varias viviendas de la zona quedaran sin energía eléctrica por casi 24 horas.

El hecho generó una gran controversia e indignación en redes sociales, pues el alcalde estuvo a punto de provocar una verdadera tragedia: decenas de personas presentes corrieron para ponerse a salvo cuando el poste cayó y se produjo el cortocircuito. Usuarios de redes lo señalaron por haber puesto en riesgo la vida de los asistentes solo para obtener imágenes que lo mostraran “trabajando” y difundirlas en sus plataformas digitales.

Asistentes al evento. Foto: Especial

El municipio de Emiliano Zapata, ubicado a 17.9 kilómetros de Cuernavaca y perteneciente a la zona metropolitana, es gobernado actualmente por Tavarez, quien llegó a la alcaldía bajo las siglas del Partido Verde Ecologista.

El incidente ocurrió el miércoles 22 de octubre, durante el inicio de los trabajos de rehabilitación de la línea de alimentación de agua potable proveniente de un pozo hacia la cisterna ubicada en Lomas de Trujillo, obra que abarca las calles Benito Juárez, Juan Sarabia, Pino Suárez y Grecia, en la colonia Tres de Mayo.

En su afán de lucimiento ante vecinas, vecinos, reporteros convocados para la cobertura especial y su propio equipo de prensa, Tavarez subió a la excavadora en lugar del operador, tal como su equipo de logística lo tenía programado. Según se observa en los videos difundidos en redes sociales —y otros grabados por ciudadanos a los que tuvo acceso esta periodista—, un especialista le daba indicaciones para que lograra realizar la maniobra.

No obstante, el alcalde accionó de forma incorrecta la palanca —que posteriormente se confirmó era la equivocada— y el martillo hidráulico golpeó bruscamente un poste que sostenía un transformador de alta tensión. El impacto provocó que el poste se desplomara y generara un cortocircuito, dejando todo el cableado de la calle a ras del piso.

En las imágenes se observa cómo todas y todos los presentes se alarman, gritan y corren para proteger su integridad.

Después del incidente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue alertada. El alcalde permaneció aproximadamente 40 minutos en el lugar y luego se retiró, narraron algunas personas entrevistadas este jueves durante un recorrido por la zona.

Tavarez se fue dejando a todas y todos los residentes de la calle Grecia sin servicio eléctrico. Más tarde, una cuadrilla de trabajadores de la CFE arribó al sitio para verificar las afectaciones y realizar un diagnóstico; sin embargo, debido a la hora y a la falta de condiciones para trabajar, determinaron regresar al día siguiente.

Desde muy temprano del jueves, el personal regresó para retirar cables y restos del poste. Ya entrada la tarde, llegó un equipo con un nuevo poste e iniciaron las maniobras de sustitución, que resultaron complicadas por las características de la calle. Hasta ese momento, según informaron trabajadores a esta periodista, toda la zona continuaba sin luz. Así quedó el poste. Foto: Estrella Pedroza

A pesar de lo sucedido, a las 10 de la noche del miércoles, el Ayuntamiento de Emiliano Zapata difundió en sus redes sociales un video y fotografías —tomadas antes del incidente— informando sobre la obra y la inversión, sin hacer mención alguna al accidente ni asumir responsabilidad.

No obstante, en redes sociales se viralizaron las imágenes del momento exacto en que el alcalde derriba el poste y ocurre el cortocircuito, acompañadas del lema “Mi primera chamba”, lo que desató una ola de críticas e insultos hacia el edil por exponerse y exponer a la población únicamente para lucirse.

Internautas señalaron que Tavarez estuvo a punto de provocar una verdadera tragedia al haber maniobrado maquinaria pesada sin conocimiento técnico y en presencia de decenas de personas, incluidos adultos mayores y niñas y niños. Los comentarios lo acusaron de “irresponsable”, “imprudente” y “negligente”, destacando que la búsqueda de protagonismo político no debía poner en riesgo vidas humanas.

Este medio buscó una postura del alcalde, tanto por llamada telefónica como por mensaje de WhatsApp. Santos Távarez respondió que daría una entrevista a las 5:30 de la tarde de este jueves; sin embargo, no contestó las llamadas posteriores.

“No comete errores el que no se sube”: Santos Tavarez

Fue hasta las 6:35 de la tarde cuando su equipo de comunicación social difundió un fragmento de video en el cual el edil se excusó con la frase “no comete errores el que no se sube” e intentó minimizar el accidente ocurrido.

Al mismo tiempo, responsabilizó a un compañero por lo sucedido, evitando asumir su propia responsabilidad.

“Se me acerca un compañero y, sin fijar dónde pone la mano, mueve la palanca y eso hace que la mano de la máquina se mueva, y pues contemplando que también el poste ya estaba picado con las varillas de afuera, eso hace que el poste caiga”, declaró el edil al ser cuestionado sobre el incidente.

Aunque el hecho se viralizó —a partir de una transmisión en vivo de donde se tomó y se difundió en distintas plataformas— por lo aparatoso, el alcalde insistió en que “gracias a Dios no pasó a mayores” y aseguró que las reparaciones “ya están concluidas”:

“Hoy por la mañana ya quedó tal cual como estaba, un poste nuevo incluso”.

Ante la difusión del video en redes sociales, se quejó de que “ya no publican lo que en realidad pasó” y afirmó que “lo politizan”. A lo largo de sus declaraciones repitió varias veces la frase “gracias a Dios no pasó a mayores”, sin reconocer fallas en la maniobra ni falta de medidas de seguridad.