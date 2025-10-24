Bloquean la México-Cuernavaca: exigen relevo de docentes en primaria de Santa María Ahuacatitlán

Padres de familia y vecinos de Santa María Ahuacatitlán bloquean la México-Cuernavaca para exigir el relevo de docentes en primaria local. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Padres de familia y habitantes de Santa María Ahuacatitlán, comunidad perteneciente a la capital de Morelos, mantuvieron bloqueada durante cinco horas la carretera federal para exigir la sustitución de docentes y personal administrativo de la primaria 5 de Mayo de 1862, señalados por presunto maltrato psicológico a estudiantes, amenazas contra padres de familia y conflictos internos en el plantel.

La protesta generó un severo congestionamiento en una de las vías más transitadas que conectan la Ciudad de México con Cuernavaca.

El cierre se llevó a cabo a la altura del antiguo sector de policías, donde actualmente se ubican las oficinas de Bienes Comunales de la comunidad. Desde ese punto, los manifestantes colocaron mantas y carteles con mensajes dirigidos al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).

Los inconformes explicaron que esta medida fue consecuencia del incumplimiento de acuerdos alcanzados en una mesa de trabajo, sostenida el pasado martes 21 de octubre, con personal jurídico del IEBEM, en la cual —aseguran— las autoridades se comprometieron a atender sus demandas, sin que hasta ahora se haya dado cumplimiento.

La movilización fue encabezada por integrantes de la Unidad Popular Santa María Ahuacatitlán, quienes reiteraron su exigencia de remover a la directora María Marta Roldana Ahumada, a las maestras Ana María Suárez Martínez y Maximina Arteaga, así como a la trabajadora de intendencia Rosa María Asmida.

“Estamos apoyando a nuestro pueblo y a los padres de familia de la escuela 5 de Mayo. Lo único que pedimos es una solución concreta. Hemos hablado con personal del IEBEM, pero no nos han dado respuesta. Ya hubo acuerdos, pero no los han cumplido”, señaló un representante de la Unidad Popular durante la manifestación.

Vecinos y padres de familia que participaron en la protesta, quienes prefirieron no dar sus nombres por temor a represalias, coincidieron en que las denuncias incluyen presunto maltrato psicológico hacia los menores, amenazas a tutores y deficiencias en la limpieza del plantel.

Además, afirmaron que el personal señalado no se ha presentado a laborar, lo que ha afectado el desarrollo de las clases.

Los manifestantes exigieron la presencia del titular del IEBEM o de una autoridad estatal con capacidad de decisión, al considerar que las áreas jurídicas del instituto no han ofrecido soluciones efectivas.

El bloqueo generó caos vial, afectando especialmente a personas que viajaban de la Ciudad de México hacia Cuernavaca y a la zona norte de la capital morelense. Además, perjudicó a estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en sus traslados hacia sus clases.

Tras casi cuatro horas de bloqueo, personal del IEBEM acudió al punto de la protesta y, luego de cerca de una hora de diálogo, se alcanzaron acuerdos que permitieron restablecer la normalidad escolar y reabrir la circulación, que permaneció bloqueada por espacio de cinco horas aproximadamente, así como la circulación sobre la carretera federal México-Cuernavaca.

Las actividades académicas se reanudarán con normalidad el próximo lunes, garantizando el derecho a la educación de niñas y niños en un ambiente de respeto y colaboración.