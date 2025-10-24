Camioneta irrumpe en campo de futbol y embiste a dos hombres en Guanajuato (Videos)

Un detenido por la agresión . Foto: Especial

DOLORES HIDALGO, Gto. (apro).- Un hecho violento interrumpió las celebraciones en honor al Señor de la Agonía en la comunidad de El Garabatillo, cuando una camioneta Chevrolet Tahoe ingresó de manera abrupta a una cancha de futbol, arrollando a dos personas que perdieron la vida.

De acuerdo con testigos, el incidente ocurrió al término de un partido del torneo local, cuando el vehículo entró a gran velocidad al campo donde se encontraban decenas de asistentes. Las víctimas fueron identificadas como Eleazar Rosas y Saúl Rosas.

A través de redes sociales circuló un video en el que se capta el momento exacto en el que los tripulantes de la camioneta embisten a los dos hombres que estaban en la cancha.

Incluso, cuando la camioneta da varias vueltas por el espacio deportivo se alcanzan a escuchar algunos disparos con arma de fuego.

Horas después del suceso, el Gobierno Municipal de Dolores Hidalgo informó la detención de Rafael, señalado como presunto responsable del ataque. La captura se realizó la madrugada de este viernes, alrededor de las 5:00 horas, tras un operativo de búsqueda coordinado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

“La detención se logró después de un operativo de rastreo en diversas comunidades, en el que participaron elementos de la corporación municipal, quienes actuaron con profesionalismo, estrategia y pleno respeto al marco legal”, señala el comunicado oficial.

Las autoridades detallaron que un segundo implicado ya fue identificado y continúan los trabajos para lograr su localización.

La camioneta también fue localizada y se encuentra a resguardo de las autoridades.

Aunque el municipio no hace referencia al estado de salud de los dos hombres arrollados, fue la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno del Estado la que confirmó el deceso de ambos.