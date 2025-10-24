Delegada de Secretaría del Bienestar en Puebla renuncia tras ser relacionada con cabecilla del CJNG. Foto: Facebook: Laura Artemisa García Chávez

PUEBLA, Pue. (apro)..- Artemisa García Chávez, secretaria del Bienestar de Puebla, aseguró que Anallely López Hernández, quien acompañaba al momento de su detención a Nazario Ramírez Ramírez, identificado como operador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), renunció desde el pasado miércoles 22 de octubre a su cargo como delegada en la región de Libres.

Aunque ese día, López Hernández se tomó la foto junto con otras 26 delegadas de la dependencia en la entidad al participar en la primera reunión que tuvo Artemisa García Chávez luego de ser nombrada titular de esa Secretaría.

Además de que no hubo en ese momento ninguna información oficial al respecto de la renuncia de la funcionaria, la dirigente de Morena, Olga Lucía Romero Garci Crespo, abogó en su defensa al asegurar que no había investigación en su contra.

Esto, pese a que en medios de comunicación y redes sociales ya circulaba información sobre la cercana relación de López Hernández con el empresario poblano detenido el 15 de octubre.

Su renuncia se da a conocer luego de que este jueves el portal de noticias e-Consulta difundiera parte de la carpeta de investigación sobre el operativo en el que se detuvo en Guadalajara, Jalisco, a Ramírez Ramírez y a otras dos personas, acusadas de formar parte del CJNG.

En ese documento queda expuesto que la delegada de la secretaria del Bienestar de Puebla se encontraba al momento del cateo en la casa en la cual se encontraron además armas y drogas.

En sus redes sociales, la ahora exfuncionaria exhibía viajes y costosos regalos, entre ellos una camioneta Jeep Wrangler modelo Sahara, que portaba placas de Jalisco.

El empresario poblano Nazario Ramírez Ramírez, quien además era líder de transportistas adheridos a la CTM en Jalisco, fue identificado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch como operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla.