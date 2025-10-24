Descubren a dos huachicoleros ordeñando ducto de Pemex en Coahuila

SALTILLO, Coah. (apro).- Dos personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, al encontrarlos en flagrancia extrayendo combustible de una toma clandestina.

De acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia coahuilense también se aseguraron 50 mil litros de combustible que estaban al interior de una pipa.

Fue en la brecha San Rafael-Talia, en el municipio de Parras de la Fuente, donde se ubicó a Leonardo y Daniel, ambos de 33 años de edad y originarios de Matamoros, Tamaulipas, quienes sustraían el combustible de un ducto de Petróleos Mexicanos.

En el lugar se aseguraron dos tractocamiones con los que presuntamente se trasladaría el combustible, el cual al igual que los detenidos y los vehículos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

El aseguramiento se realizó durante un patrullaje realizado por las autoridades estatales, quienes mantuvieron en secrecía detalles del destino que tendría el combustible robado.

La zona es donde autoridades federales han ubicado diversas tomas clandestinas en los últimos años.

En julio del presente año se registró el más grande aseguramiento de combustible en el estado, al ubicar casi 11.5 millones de litros de combustible al interior de casi 130 ferrotanques del ferrocarril ubicados en Ramos Arizpe y Saltillo.