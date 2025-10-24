Dimite el secretario General de Gobierno de Sinaloa; es la segunda renuncia del gabinete de Rocha

El secretario general de gobierno Feliciano Castro Meléndrez con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro) .- El secretario general de Gobierno Feliciano Castro Meléndrez dimitió de su cargo, siendo la segunda renuncia en horas al interior del gabinete de Rubén Rocha Moya, según confirmó una fuente del gobierno estatal.

El funcionario dejó el cargo poco después de que el mismo Rocha anunciara la renuncia de Ricardo Velarde Cárdenas como secretario de Economía, quien es empresario y dueño del bar Terraza Valentinos, sitio donde se presume desapareció un joven turista de Durango el 5 de octubre último.

Feliciano Castro había tomado el cargo en sustitución del senador Enrique Inzunza Cázarez, el 2 de octubre del año pasado.

Entre las labores que realizó el exfuncionario fue ocupar la vocería del gobierno estatal para tratar temas de seguridad, sobre todo, ante la presión de medios al gobernador Rocha derivado de la guerra entre Chapitos y Mayos.

En su lugar llegaría Yeraldine Bonilla Valverde, quien se desempeñaba como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa en la actual legislatura, aunque esta información aún no se ha confirmado por parte de fuentes del gobierno estatal.