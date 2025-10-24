Localizan a Judith Alejandra, recién nacida sustraída de Hospital Materno Infantil de Durango

DURANGO, Dgo. (apro) .- Fue localizada con vida la bebé Judith Alejandra “N”, de un mes de edad, quien había sido sustraída el jueves del Hospital Materno Infantil de Durango. La menor fue encontrada envuelta en una sábana blanca, en un área verde del Fraccionamiento Hacienda Las Flores, al sur de la ciudad de Durango.

De acuerdo con la información proporcionada por familiares, la niña fue trasladada a un hospital particular para recibir atención médica, ya que nació ochomesina y aún requería tratamiento. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso ni sobre la localización de la responsable.

Adrián Alejandro Rivas, abuelo de la menor, señaló que lo más importante es que la niña fue encontrada con vida, aunque pidió que se detenga a la persona responsable. “Lo que me interesaba era mi hija, pero también tiene que salir la responsable; la tienen que agarrar porque el día de mañana o pasado mañana va a ser otro”, declaró.

Por su parte, Teresa de Jesús Rosales, abuela de la bebé, agradeció el apoyo de las autoridades y la solidaridad de la ciudadanía, destacando que la difusión del caso en redes sociales fue clave. “No sé si fue el bloqueo, la difusión o la participación de la Fiscalía, pero todo junto ayudó a que apareciera la niña. Gracias a todos por compartir”, expresó.

La familia, que mantenía un bloqueo frente al Hospital Materno Infantil y había convocado a una marcha como medida de presión, reconoció la respuesta de la sociedad, pero exigió que se reforzaran los protocolos de seguridad dentro del hospital para evitar que se repitan hechos similares.

Rosales no descartó acciones legales contra el hospital por la presunta falta de medidas de seguridad, aunque precisó que serán los padres de la menor quienes tomen la decisión.

El gobernador Esteban Villegas Villarreal informó la localización de la menor, a través de su cuenta oficial de X, donde subió una foto de ella junto a sus padres.

Las investigaciones continúan para identificar y detener a la persona responsable.

La sustracción de la menor se reportó la tarde del jueves, por una mujer que ingresó al Hospital Materno Infantil vestida con uniforme quirúrgico, por lo que la Fiscalía General del Estado activó la Alerta Amber. Las cámaras de vigilancia de la institución de salud pública, captaron el momento de la sustracción por lo que de inmediato comenzaron a circular en redes sociales.

Durante la madrugada de este viernes, la Fiscalía difundió un retrato hablado de la presunta responsable y alrededor de las 14:00 comenzó a circular el rumor de que la menor había sido encontrada, siendo la familia y el gobernador, quienes confirmaron la buena noticia.