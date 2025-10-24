Sancionan al líder del PVEM en Tamaulipas por violencia política por razón de género. Foto: Especial

CIUDAD VICTORIA Tamps. (apro).– El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) sancionó al dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Muñoz Cano, por incurrir en violencia política en razón de género contra la diputada local de Morena, Judith Katalyna Méndez Cepeda.

El político deberá pagar una multa superior a 5 mil pesos y quedará impedido para ocupar cargos públicos por un periodo determinado.

Durante la sesión del Consejo General, los consejeros aprobaron por unanimidad la sanción contra Muñoz Cano, quien fue declarado responsable de violencia política contra las mujeres en razón de género.

De acuerdo con la resolución del IETAM, la sanción corresponde a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalentes a 5 mil 657 pesos, aunque el monto podría incrementarse en caso de reincidencia.

Además, el dirigente del Verde será inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, así como en el registro estatal de Tamaulipas, por un periodo de ocho meses.

La resolución deriva de la denuncia presentada por la diputada Katalyna Méndez, luego de que Muñoz Cano se refiriera a ella como “la niña del Congreso”.

El presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, explicó que la sanción contempla una multa económica clasificada “como leve” dentro del catálogo de sanciones, pero también implica la inscripción en el registro de personas sancionadas, lo cual inhabilita temporalmente al dirigente para ser candidato a cargos públicos en procesos electorales locales y federales.

“El periodo mínimo es de seis meses, agravado en un 20% por tratarse de un dirigente de partido, lo que da como resultado ocho meses exactamente”, precisó Ramos Charre.

El presidente del instituto destacó que esta resolución marca un precedente en Tamaulipas en la aplicación de sanciones por violencia política de género y refuerza los mecanismos legales de protección a la participación de las mujeres en la vida pública.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión para los Procedimientos Administrativos Sancionadores en el IETAM Marcia Laura Garza Robles, afirmó que la sanción del IETAM al dirigente partidista no lo impide para competir en elecciones ni ocupar cargos públicos.

Aclaró que la multa económica y sanción que aplicó el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), al presidente del PVEM “no lo inhabilita para ser candidato a cargo de elección popular”.



Explicó que el listado nacional de sancionados por violencia política solo exhibe infracciones cometidas y no representa una sanción definitiva Y que, de acuerdo a la ley, el dirigente del Partido Verde está en condiciones de impugnar ante tribunales electorales la resolución que emitió el Consejo General del Ietam, en su sesión extraordinaria con carácter de urgente.

Por su parte, la diputada Katalyna Méndez Cepeda calificó como ejemplar la sanción impuesta al dirigente del PVEM.

“Espero que esta sanción incida en la eliminación de ese tipo de expresiones y en todas las acciones que históricamente han lastimado e inhibido el desarrollo de las mujeres en la política y el sector público. También espero que sirva para visibilizar el fenómeno y animar a quienes siguen siendo víctimas de ese delito a denunciarlo”, expresó.

En respuesta, Manuel Muñoz Cano anunció a través de sus redes sociales que buscará la reelección como dirigente estatal del Partido Verde.

“En los próximos días, el Comité Ejecutivo Nacional emitirá la convocatoria para elegir la nueva dirigencia en Tamaulipas. Nuestra asamblea se llevará a cabo el 9 de noviembre. He tomado la decisión de seguir participando como dirigente de nuestro partido y estaré atento a la convocatoria para registrarme”, publicó.

Finalmente, envió un mensaje dirigido a las mujeres de su partido: