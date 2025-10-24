Siguen cambios en cargos relevantes en el gabinete de Rocha Moya

De izquierda a derecha, Omar López Campos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Yeraldine Bonilla, y Feliciano Castro. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- El gobernador Rubén Rocha Moya sacude a su gabinete de cara a su cuarto año de gobierno con nuevos nombramientos en las secretarías de Economía y General de Gobierno junto a la de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides).

La sacudida comenzó con la renuncia de Ricardo Velarde Cárdenas, empresario dueño de la Terraza Valentinos, establecimiento ligado a la desaparición de un joven turista originario de Durango. La noticia la dio a conocer la noche del jueves último.

Y horas más tarde, fuentes del gabinete estatal confirmaron la salida de Feliciano Castro Meléndrez como secretario general de Gobierno.

Para la mañana de este viernes el gobernador tomó protesta a Yeraldine Bonilla, quien era diputada por Morena y presidenta de la Mesa Directiva de la actual legislatura en sustitución de Feliciano Castro, quien a su vez fue nombrado secretario de Economía tras la renuncia de Ricardo Velarde.

También dejó su cargo en la Secretaría de Bienestar María Inés Pérez Corral y su lugar fue ocupado por Omar López Campos. Esta última renuncia no tuvo nuevo nombramiento al interior del gabinete de Rocha Moya, que hace un tuvo una primera sacudida, aunque con cargos de menor rango en la estructura gubernamental.