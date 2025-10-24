Sustraen a recién nacida del Hospital Materno Infantil de Durango

DURANGO, Dgo., (apro) .- Las autoridades del estado de Durango investigan la sustracción de una recién nacida del Hospital Materno Infantil, ocurrida la tarde del jueves 23 de octubre. La Fiscalía General del Estado (FGE) activó de inmediato la Alerta Amber para localizar a la menor identificada como Judith Alejandra “N”, de poco más de un mes de edad, y difundió un retrato hablado de la presunta responsable.

De acuerdo con los primeros reportes, las cámaras de seguridad del hospital captaron a una mujer que ingresó al nosocomio vestida con un traje quirúrgico oscuro y que actuaba con actitud sospechosa.

En las imágenes se observa cómo la mujer se acercó a la zona de atención y recepción, tomó un documento y, aprovechando la ausencia de personal de seguridad, médicos o enfermeras, abandonó el área cargando un bulto al frente, hasta desaparecer de las cámaras.

La bebé, nacida el pasado 20 de septiembre, mide aproximadamente 55 centímetros, es de tez morena clara, complexión regular, cabello lacio negro abundante, ojos cafés rasgados y cara redonda. De acuerdo con su familia, la menor es ochomesina y aún requería tratamiento médico.

Teresa de Jesús Rosales, abuela de la menor, relató que la bebé estaba por ser entregada a la familia justo el día del robo.

“Nos dijeron que faltaban unas recetas y que por eso no nos la entregaban. Ya en la tarde, cuando llegamos a la visita, no nos dejaron subir. Cerraron el área de toco, había un código 91, y alguien dijo que habían robado un niño, pero nunca imaginé que fuera la niña de nosotros”, declaró.

La abuela cuestionó cómo pudo ocurrir un hecho así dentro de un hospital público con vigilancia permanente. “Yo no puedo entender cómo se robaron a un niño de un hospital. Hay cámaras, hay vigilantes, alguien la tiene que conocer. No puede ser que una persona entre y salga tan fácil”.

Asimismo, aseguró que la fiscal estatal, Sonia Yadira de la Garza, acudió personalmente al hospital y que, aunque las autoridades actuaron con rapidez dijo: “Espero que se hayan movido más rápido que los delincuentes”.

La familia de Judith Alejandra hizo un llamado urgente a la ciudadanía para difundir la información y colaborar con las autoridades. “Durango es un estado muy solidario, por favor ayúdenme. Si alguien la conoce o sabe dónde está, díganle a la policía”, pidió la abuela.

Ficha de búsqueda de la mujer que presuntamente sustrajo a una recién nacida en el Hospital Materno Infantil de Durango. Foto: Especial.

Según la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía, la mujer que sustrajo a la bebé tiene una edad de 35 a 45 años, es de complexión media, tez morena clara, cara ovalada, cabello lacio color negro, orejas medianas, ceja delineada, ojos, grande, nariz recta, boca, grande y labios gruesos. Como seña particular tiene marcas de acné en mejillas y dientes frontales manchados torcidos.

Cualquier información que ayude a localizar a la menor puede proporcionarse a la Fiscalía General del Estado de Durango al número 618 137 37 30.