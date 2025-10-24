Tras anuncio de cateo a sus bares, secretario de Economía de Sinaloa deja su cargo. Foto: Madres Buscadoras de Durango

CULIACÁN, Sin. (apro).- Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía, presentó su renuncia del cargo horas más tarde de que el gobernador advirtiera a medios locales sobre el cateo que autoridades de investigación realizarían en el bar Terraza Valentinos, propiedad del ahora ex funcionario.

La renuncia viene luego de que prácticamente el gobernador diera aviso al funcionario de las diligencias por el caso de la desaparición del joven Carlos Emilio, originario de Durango y cuyo último paradero fue el bar propiedad de Velarde Cárdenas la madrugada del 5 de octubre último.

El empresario es dueño de al menos dos bares en Mazatlán en los que se han reportado la desaparición de dos jóvenes.

El gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer la renuncia en sus redes sociales luego de que horas antes diera a conocer que serán cateados por la FGE ante la presión de familiares del joven y de grupos de búsqueda que acusan un incremento en estos delitos en el puerto turístico.

Esta tarde he recibido la renuncia de Ricardo Velarde Cárdenas como Secretario de Economía del Gobierno de Sinaloa.



Reconozco su esfuerzo y dedicación durante el tiempo que sirvió en dicha tarea. Asimismo, reconozco su sentido de profesionalismo y responsabilidad para asumir a… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) October 24, 2025

Entrevistado en Mazatlán por medios locales, primero lo manejó como una posibilidad para no entorpecer la investigación, misma que se ha dilatado casi tres semanas y a la fecha no ha sido cateado el lugar, y según testimonios de la familia del joven, tampoco brindado las grabaciones de las cámaras de vigilancia del sitio.