Van siete detenidos por ataque con drones en Fiscalía de BC, turnan caso a FGR

La fiscal de Baja California Ma. Elena Andrade Ramírez. Foto: Fiscalía General del Estado de Baja California

BAJA CALIFORNIA (apro) .- La fiscal general del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, declaró que ya cuentan con siete detenidos por los primeros ataques en contra de la dependencia, además de que turnaron el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de uso del espacio aéreo en las agresiones realizadas con drones.

La funcionaria estatal lo declaró a la prensa el jueves 23 de octubre, y en seguimiento a un mes caracterizado por tres ataques a diferentes instalaciones en los municipios de Tijuana y Ensenada.

Los días 20 y 21 de septiembre, comandos armados lanzaron bombas Molotov contra cuatro corporaciones en las ciudades indicadas; el 15 de octubre fueron utilizados drones para lanzar artefactos “hechizo” que dañaron cuatro vehículos particulares y dos oficiales, en la Unidad Antisecuestros de Playas de Tijuana.

Andrade Ramírez aseguró que han “trabajado mucho con los temas de la tecnología” de la Fiscalía, pero advierten temas relacionados con el uso del espacio aéreo.

“Ahí requerimos el apoyo de Aeronáutica Civil. Ya platicamos con el fiscal federal en Baja California (delegado de la FGR en BC), el maestro Victorino Porcayo, para hacer la incompetencia correspondiente, puesto que de la otra manera estaríamos invadiendo fueros”, explicó.

La fiscal general consideró que, con los avances que se tienen en la investigación, quede concretada este jueves “esa incompetencia”.

“Para que se haga cargo la Fiscalía General de la República, ya con las diligencias y los avances que tenemos nosotros”, dijo.

Agregó que, en el caso del daño contra la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, en la Colonia Industrial, delegación Centenario, en la zona de Otay de Tijuana (21 de septiembre), ya cuentan con detenidos.

“De esos mismos ataques a la instalación en la Unidad de Secuestros, ya tenemos siete personas detenidas. De los atentados anteriores son de los que les hablo”, refirió Andrade Ramírez, además de referir que revisan antecedentes penales y aclarar que aún no hay personas arrestadas en el caso de los drones.