Vinculan a proceso a “Cheesman” por el asesinato del padre Marcelo Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un juez federal vinculó a proceso a Héctor “G”, alias “Cheesman”, por el homicidio del padre Marcelo Pérez, ocurrido el 20 de octubre del año pasado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

El juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Cintalapa, Chiapas, dictó la vinculación a proceso por homicidio calificado y asociación delictuosa.

Asimismo, impuso la medida de prisión preventiva oficiosa al imputado y concedió seis meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló al “Cheesman” por supuestamente participar en la coordinación e instrucción a los autores materiales del homicidio del padre Marcelo, a quien se le conocía como líder social, reconocido a nivel nacional e internacional por buscar la paz y la reconciliación de los pueblos en Chiapas.

Héctor “G” fue detenido el 22 de octubre pasado por elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial del grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, quienes ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por el homicidio del sacerdote.

La Fiscalía de Chiapas informó que a nivel local se le imputan los delitos de pandillerismo y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, por los hechos ocurridos el 7 de octubre de 2023 en San Cristóbal de las Casas, fecha en la que presuntamente, acompañado por un grupo de personas armadas con palos, piedras y armas de fuego, amedrentaron a transeúntes y comerciantes exigiéndoles dinero para permitirles el paso de productos para su venta.