Detienen a dos mujeres por robo de bebé en hospital de Durango

DURANGO, Dgo. (apro).- La Fiscalía General del Estado de Durango informó la detención de dos mujeres identificadas como Carla Daniela “R” y Anabel “R”, señaladas como probables responsables de la sustracción de la bebé Judith Alejandra “N”, ocurrida el pasado 23 de octubre en el Hospital Materno Infantil de Durango.

La fiscal, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, informó que el motivo del secuestro, fue que Carla Daniela pretendía hacer creer a su pareja, residente en Estados Unidos, y a su madre, que había tenido un bebé propio, incluso afirmando falsamente que había dado a luz dos días antes. También aseguró cursar estudios de enfermería, lo cual resultó ser falso.

De acuerdo con la investigación, Carla Daniela “R” ingresó al hospital la mañana del jueves 23 de octubre vestida con ropa quirúrgica azul marino y cubrebocas, con la intención de sustraer a una menor recién nacida. Lo hizo con el apoyo de Anabel “R”, empleada de una empresa privada de limpieza contratada por el nosocomio, quien le habría proporcionado información sobre la ubicación de las cunas, los horarios de cambio de turno y las condiciones del área neonatal.

“(Anabel) le había comentado y le había dicho quién era la niña más viable o el bebé más viable para que ella pudiera privarlo de la libertad, de apoderarse él, porque era la que estaba más sana”, dijo la Fiscal.

La empleada de limpieza le proporcionó también la ubicación de la cuna de la bebé, así como los horarios del cambio de turno, y en los que las madres acudían a dar alimentación a los niños y niñas que se encontraban ahí internados.

Detalló que Carla Daniela ingresó por la escalera de emergencia alrededor de las 9:00 horas, dejando en el lugar una bolsa negra en la que posteriormente sacaría a la menor. Durante varias horas, permaneció recorriendo diferentes áreas del hospital para identificar el momento oportuno. La mujer entró y salió varias veces del hospital y la última vez que ingresó fue a las 13:35 horas.

“Ingresa, se va a al área de transición y dura aproximadamente ahí 2 horas sentada que incluso en ese momento, primero es contactada en el área de neonatólogos por Anabel “R” con quien estuvo platicando y posteriormente Anabel “R” la contacta ya en el área de crecimiento, donde estuvo aproximadamente sentada la Carla Daniela esperando el momento preciso para para poder apoderarse de la menor”.

Informó que las mujeres estuvieron platicando alrededor de 5 minutos y posteriormente se retira Anabel y se queda solo Carla Daniela, por lo que alrededor de las 16 horas, “ingresa a al área restringida, envuelve a la niña en una sábana y la saca por abajo del brazo para dirigirse al área de escalera de emergencia y en dicha área la deposita en la bolsa negra de mujer que llevaba, para salir del hospital aproximadamente a las 16:15 horas”.

Una vez fuera del inmueble, la mujer se dirigió caminando por la calle Miguel de Cervantes Saavedra, donde se cambió de ropa y posteriormente tomó un taxi hacia su domicilio en el fraccionamiento Benito Juárez, donde mantuvo a la menor privada de la libertad. De la Garza Fragoso dijo que la niña fue puesta en riesgo, ya que requería alimento y medicamento especial; además, la agresora le cortó el cabello para modificar su apariencia.

Tras la detención de Anabel “R” el viernes 24 de octubre, Carla Daniela decidió abandonar a la bebé en un jardín público del fraccionamiento Hacienda Las Flores, a unas cuadras de su domicilio. Ciudadanos reportaron el hallazgo al 911, lo que permitió que la menor fuera rescatada y trasladada a un hospital cercano, donde fue atendida y entregada a sus padres.

Las dos detenidas fueron puestas a disposición del Centro de Readaptación Social donde enfrentarán cargos por los delitos que se les imputen.

La aprehensión, dijo, fue resultado de una orden judicial ejecutada en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

La fiscal estatal, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, informó que los padres de la menor fueron informados en todo momento sobre los avances de la investigación y agradeció el apoyo de las instituciones de seguridad que participaron en la búsqueda. “A quien se está deteniendo son las probables responsables del secuestro de la menor, quien afortunadamente se encuentra estable y bajo atención médica”.