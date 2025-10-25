Localizan el cuerpo de una mujer dentro de una maleta en el municipio Emiliano Zapata, Morelos. Foto: Especial

MORELOS (apro).- El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado dentro de una maleta abandonada en el municipio de Emiliano Zapata; la Fiscalía de Morelos inició las investigaciones correspondientes y activó el Protocolo de Actuación para la Atención e Investigación del Delito de Feminicidio.

El hallazgo ocurrió en Emiliano Zapata, municipio ubicado a 14.6 kilómetros de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, actualmente gobernado por Santos Távarez García, quien llegó al poder por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Este municipio forma parte de los ocho donde, desde el 10 de agosto de 2015, se activó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG). La declaratoria fue emitida por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), debido a los altos índices de violencia contra las mujeres.

Sin embargo, poco más de una década después, las cifras de violencia y feminicidios van en aumento. Según diversas colectivas como Género 33, esto se debe al incumplimiento de las autoridades de distintas administraciones, tanto estatales como municipales.

De acuerdo con los primeros reportes, la tarde de este viernes 24 de octubre habitantes del poblado de Tezoyuca alertaron a las autoridades sobre una maleta abandonada en la calle Eucalipto, por lo que se dio aviso inmediato al número de emergencias.

Al acudir al lugar, elementos de Seguridad Pública confirmaron que en su interior se encontraba el cuerpo de una mujer. Se acordonó la zona y se notificó a la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Personal de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio llevó a cabo las diligencias iniciales para esclarecer los hechos y determinar la identidad de la víctima, quien permanece en calidad de desconocida.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información adicional sobre el caso.