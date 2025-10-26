Asesinan en Durango al periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General del Estado de Durango (FGE) confirmó la localización sin vida del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, de 60 años de edad, registrada el sábado por la mañana.

Aunque las autoridades no han difundido oficialmente los detalles del hallazgo, medios locales como El Sol de Durango informaron que el cuerpo fue encontrado envuelto en una cobija, en un paraje ubicado a la altura del kilómetro 30 de la carretera libre a Mazatlán, dentro del poblado Río Chico, municipio de Durango.

De acuerdo con información de Meganoticias Durango, la víctima fue localizada en una zona despoblada, junto a un mensaje cuyo contenido no ha sido revelado, por lo que se considera la posibilidad de que el crimen esté relacionado con su labor periodística y las publicaciones que realizaba en redes sociales.

Según el medio, tras el levantamiento del cuerpo, se confirmó que el hombre presentaba signos de violencia.

Familiares del periodista acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo), donde uno de sus hijos realizó el reconocimiento oficial del cuerpo. El hombre declaró que la última vez que tuvo contacto con su padre fue el jueves por la mañana, cuando ambos salieron de su domicilio rumbo a sus trabajos.

Miguel Ángel Beltrán Martínez era originario de la ciudad de Durango y contaba con una larga trayectoria en medios locales. Se desempeñó como cronista deportivo, y en los últimos años se dedicó a hacer periodismo digital, donde difundió, a través de redes sociales videos e información bajo los nombres “Capo” en TikTok y “@lagazzetadgo” en Facebook, abordando temas diversos, entre ellos los relacionados con el crimen organizado.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha ofrecido mayores detalles sobre el fallecimiento del periodista, aunque fuentes consultadas por Proceso confirmaron que ya se realizan las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar si están vinculados con su labor como comunicador.